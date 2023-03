Pilo, la nouvelle destination lyonnaise ?

La ville de Lyon était le choix de Mathieu Castel et Jérémie Cormier, fondateurs de Pilo, le premier ho(s)tel. Il s’agit d’un projet qui s’inscrit dans un programme collaboratif mené par la Métropole de Lyon pour réhabiliter l’ancien collège François Truffaut. En effet, situé dans le quartier historique de la Croix-Rousse, le concept réunit le meilleur de l’auberge de jeunesse et de l’hôtel. Un établissement qui croise intimité et convivialité et un lieu singulier capable de dépoussiérer l’hôtellerie contemporaine. Inédit, détonnant et engagé, le concept offre 45 chambres et dortoirs pour tous les budgets ainsi qu’un bar-restaurant locavore de 160 couverts avec une vue imprenable sur la basilique Notre Dame de Fourvière.

© David Foessel

Pourquoi Pilo ?

Clin d’œil au mot anglais pillow qui signifie oreiller, Pilo est censé devenir, selon ses créateurs, un emblème de réconfort, de convivialité et d’évasion. Pour cela, la marque se caractérise par une identité forte qui sera reconnaissable n’importe où. L’établissement est pensé comme un lieu de vie unique, à la fois accueillant et chaleureux, qui s’inspire de la ville, de ses habitants mais aussi de la culture locale. Ce qui caractérise Pilo ? Son univers cosmopolite et son ton pétillant, ses couleurs panachées bref, tout ce qui pourrait bouleverser le visage de l’hôtellerie traditionnelle.

© David Foessel

Une opération vertueuse

La restructuration de l’édifice a nécessité d’importants travaux. Mis à part la rénovation de certaines pièces et la mise aux normes le projet a conservé quelques éléments d’origine pour leur donner une seconde vie. Citons par exemple les escaliers du gymnase qui ont été transformés en bornes de self check-in mais aussi les bancs en béton qui se trouvaient dans la cour de récréation, elles ont été converties en banquettes pour le restaurant. Récupération et recyclage caractérisent ainsi une opération vertueuse aux connotations durables.

© David Foessel

Des intérieurs signés CUT Architectures

C’est l’agence d’architecture parisienne Cut Architectures fondée en 2005 par Yann Martin et Benjamin Clarens, aux références internationales qui a été choisie par les fondateurs pour mener à bien le projet. En effet, les deux architectes qui savent manier avec la plus grande finesse dynamisme et convivialité, ont repensé toute l’architecture intérieure en l’inscrivant dans l’air du temps. Le duo a ainsi conçu l’ensemble des espaces et tout l’agencement selon les souhaits et exigences de l’équipe Pilo. Frugalité, hospitalité et intimité sont au rendez-vous.

Les lits capsules de Pilo garantissent intimité et confort grâce au rideau blackout et au chemin lumineux qui remplace les plafonniers parfois trop abrupts en pleine nuit. Les architectes nous murmurent que ce chemin lumineux a été inspirée de l’aviation. Tous les dortoirs donnent directement sur la basilique et jouissent d’une vue imprenable sur les environs. A noter que les lits sont fabriqués à moins de 100km de Lyon et ils sont équipés d’une literie fabriquée en France.

« Nous nous sommes glissés dans la peau de voyageurs de tous horizons afin d’imaginer un lieu convivial digne d’une auberge sans faire de croix (-Rousse) sur le confort d’un hôtel. Un concept inédit dont CUT s’est emparé pour signer un lieu hybride mêlant lits-capsules, bistrot locavore et espaces communs détonants où règne ce sentiment d’être Pilo bon endroit Pilo bon moment ! », déclarent Yann Martin et Benjamin Clarens, les fondateurs de CUT Architectures.

L’ancien collège tourne ainsi une nouvelle page en s’adaptant aux nouvelles exigences de la vie. Et un lieu inédit fait irruption à Lyon !

Sipane Hoh

Photo de une : © David Foessel