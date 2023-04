À Paris, la rénovation du pont des Arts a commencé

En février 2022, quelques jours avant la Saint-Valentin, la mairie de Paris annonçait la rénovation à venir du pont des Arts, construit entre 1801 et 1804, et célèbre pour ses cadenas. En 2014, une partie de la grille du pont s’était effondrée sous le poids des cadenas accrochés par les couples, et pesant plusieurs tonnes. La mairie avait alors pris la décision de remplacer les grillages par des panneaux en verre, afin d’éviter ce phénomène.

Ce 18 avril, la rénovation du pont des Arts a officiellement débuté, avec le remplacement du platelage en bois. Au total, 1 600 m2 de bois devront être remplacés. Ces travaux, d’un budget d’1,8 million d’euros, se dérouleront en deux phases - afin que le pont puisse rester accessible - et devraient durer jusqu’à début septembre.

Pour cette rénovation du platelage, le chêne qui datait de 2005 sera remplacé par un bois exotique d’Afrique, le badi ou bilinga. Ce bois « un peu plus clair, mais qui commence à se patiner » a été choisi pour sa résistance, a précisé Ambroise Dufayet, chef de la section Seine et ouvrages d'art à la Direction de la voirie. Le bois, sera amené depuis Bonneuil-sur-Marne, dans le Val-de-Marne (94), via la Seine par péniche, et ce en quatre temps.



Un délai jugé trop long

Jean-Pierre Lecoq, maire LR du 6ème arrondissement de Paris a refusé de se déplacer pour le lancement du chantier, dénonçant une rénovation qui débute « des années après ses premières demandes ». M. Lecoq n’est pas le seul à reprocher ce délai à la mairie de Paris. Il s’agit également d’une critique formulée par le mouvement SaccageParis, reprochant à la mairie un manque d’entretien du patrimoine de la capitale.

« Il y a beaucoup de chantiers en ce moment », a souligné Jacques Baudrier, adjoint à la construction, citant notamment la récente rénovation des trois passerelles du canal Saint-Martin, en réponse à ces attaques.

Il y a un an, l’adjoint à la voirie David Belliard avait de son côté invoqué les difficultés d’approvisionnement et les hausses de coût du bois pour expliquer le retard de démarrage de ce chantier.

