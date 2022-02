« Le Spot », bien plus qu’un simple programme

À La Ciotat (13), le cabinet Atelier(s) Alfonso Femia AF517 a réalisé un projet au programme conséquent qui consiste non seulement à faire cohabiter plusieurs fonctions, mais s’apparente à une véritable fraction de ville. Cette mini-ville dans la ville participe activement à la création d’une nouvelle polarité économique.

Le programme est dense, comme l’ambition de son créateur la cabinet Atelier(s) Alfonso Femia AF517, c’est-à-dire réaliser un centre multi-fonctions. Nombreuses activités y cohabitent : un cinéma multiplexe, un espace de laser game, divers espaces publics, un hôtel de 101 chambres, une terrasse panoramique avec piscine et une résidence appart-hôtel de 39 suites, sur une parcelle située à l’entrée de la ville de La Ciotat. Une entrée qui n’est plus la même depuis la réalisation du projet « Le Spot ».



Un projet phare



Nous savons tous que les entrées des villes constituent le premier aperçu de ces dernières. Pourtant, bons nombres d’entre elles nous déçoivent. Sensible au sujet d’un ressenti engendré à l’entrée d’une localité, l’architecte a choyé « Le Spot ». Celui qui considère que l’identité de la ville se lit depuis ses pourtours, a réussi à réaliser, à l’entrée de La Ciotat, un projet phare aussi singulier qu’élégant, où l’espace public et les espaces privés sont soignés et variés, des trottoirs, des bancs, divers luminaires mais aussi une multitude de plantations. Nous pouvons affirmer qu’il s’agit là d’éléments indispensables à l’urbanité.



« Le Spot » est conçu pour l’accueil d’un public de tout âge, il occupe une parcelle stratégique et conséquente qui se trouve à l’angle de l’avenue Émile-Bodin et de l’avenue Caporal-Chef-Alain-Deruy. C’est autour des trois axes que se développe le programme : centre multifonctionnel, hôtel et appart-hôtel.

« Le Spot » à La Ciotat par Atelier(s) Alfonso Femia AF517 - Crédit photo : Stefano Anzini



Plusieurs fonctions qui interagissent ensemble, chacune affirmant son potentiel, tout en profitant de la présence des autres. Trois axes et trois bâtiments au même fil conducteur : s’éloigner le plus possible du concept de boîte pullulante à l’entrée des villes et proposer un ensemble sensible à son contexte. Un exercice qu’Alfonso Femia a mené avec une grande délicatesse et qui hisse le projet au rang des grands ouvrages.



Une réalisation durable



L’aménagement paysager constitue l’un des points forts du complexe. En effet, l’emprise au sol du bâti ne dépasse pas 35% de l’ensemble, même si celle-ci n’est pas limitée par le PLU. Mis à part le fait d’offrir des espaces agréables et aérés aux usagers, il s’agit d’un grand pas vers la durabilité.



Notons par ailleurs que les architectes ont eu recours à une multitude de bons procédés comme l’absorption des eaux de pluies directement sur la parcelle, la conservation de la diversité biologique, l’atténuation de l’effet « îlot de chaleur » en régulant le microclimat grâce à la présence de la végétation, en améliorant la qualité de l’air. Des moyens qui participent à rendre meilleure la vie des habitants.

Des matériaux recherchés

« Le Spot » relate aussi une grande histoire, celle d’un matériau qui vient d’Italie, le pays d’origine de l’architecte. C’est donc avec du béton préfabriqué acheminé de Bergame que l’homme de l’art a choisi d’habiller son projet. Ce dernier doit sa couleur immaculée au béton autonettoyant qui est mis en œuvre par Eiffage et qui sert à réfracter les rayons du soleil.

« Le Spot » à La Ciotat par Atelier(s) Alfonso Femia AF517 - Crédit photo : Stefano Anzini



Un ensemble cohérent, un complexe de grande envergure, un programme conséquent, des intérieurs recherchés, des détails fins, et une architecture sensible. « Le Spot » est un condensé de bons procédés !



Sipane Hoh

Photo de Une : Stefano Anzini