JO de Paris 2024 : le Village des Athlètes habillé par Rairies Montrieux

500 000 pièces sur près de 6 000 m2 de façade. Voilà un autre chantier titanesque réalisé sur le Village des Athlètes, avec des produits fournis par Rairies Montrieux. Les architectes ont été séduits par le nuancier de couleurs et la diversité de formes imaginées sur-mesure par le briquetier. Visite.

Des briques sur-mesure pour un chantier de haut-vol. Voilà le défi qu’a relevé Rairies Montrieux. Après l’espace bien-être des Galeries Lafayette, c’est un autre chantier du futur auquel le briquetier participe : le Village des Athlètes.

S’étendant de Saint-Ouen-sur-Seine à Saint-Denis (93), ce vaste projet de construction tend à accueillir les sportifs des Jeux Olympiques (JO) de Paris 2024, avant de muter en quartier. En chiffres, il dénombrera plus de 2 000 logements - dont 25 à 40 % de logements sociaux selon les communes - et toute une diversité d’infrastructures (bureaux, hôtels, écoles, commerces, crèches, équipements sportifs).

Au niveau de la zone de Saint-Ouen-sur-Seine, entre la rue d’Ampère et les bords de Seine, le quartier des Quinconces - appelé aussi secteur D - compte sept lots, pour 5 413 m2 de façades à habiller.

Des façades inspirées par une peinture

Des surfaces au" le briquetier a eu le plaisir de parer de ses tuiles et carreaux en terre cuite, comme l’évoque son PDG Rémy Montrieux : « C’est une belle reconnaissance et une fierté pour notre entreprise(…) Pour satisfaire la demande de Mme Anne Mie Depuydt [architecte sur le projet, NDLR], nous avons mobilisé notre service de recherche et développement avec l‘aide de nos fournisseurs. C’est donc le couronnement d’années d’efforts », a déclaré l’intéressé.

Le terme « effort » est juste quand on découvre le rythme qu’applique habituellement le briquetier basé dans le Maine-et-Loire. « Nous, on travaille sur des projets qui vont jusqu'à des fois huit ou neuf ans en arrière. Là, c'est un projet qui est sorti finalement assez rapidement. On a commencé à travailler dessus, il y a à peu près 4-5 ans sur les couleurs », témoigne notamment Olivier Laval, directeur commercial et produits de Rairies Montrieux, lors de la visite du chantier.

« On a besoin d'architectes qui soient très ambitieux. Je pense qu’Anne Mie et Antoine d’UAPS ont été très ambitieux, puisqu’on a des couleurs avec des formes qui sortent un petit peu de l'ordinaire », abonde-t-il.

Plaquettes roses triangulaires, bombées bleues, vert sur émail cristallin, carreaux blanc tantôt émaillés tantôt mats… Un myriade de couleurs sont sortis des fours de Rairies Montrieux pour parer les façades.

« On a la chance qu’Icade [promoteur des sept lots du Village des Athlètes, NDLR] nous ait permis que chaque bâtiment soit différent. Il n'y a pas deux lots pareils », confie, en admirant l’étendue du travail, Anne Mie Depuydt, directrice de l’agence d’architecture UAPS.

Si six architectes ont oeuvré sur le Village des Athlètes, Mme Depuydt a particulièrement poussé le choix des couleurs. Son inspiration : le tableau « Évidence » de Philippe Guston. Une toile habitée par des nuances de terre, mais aussi de bleus, de verts, de roses, que la maîtrise d’oeuvre a voulu restituer sur le Village des Athlètes. « C’est ce tableau qui permet aux architectes de construire ensemble une vision commune et puis de trouver une entente là-dedans », indique Anne Mie Depuydt.

Le sur-mesure, l’atout séduction de Rairies Montrieux

Mais concrètement, en chiffres, combien représente ce nuancier ? « On parle de 500 000 pièces qui ont été produites, donc c'est un beau volume de production et ça a mobilisé quand même l'embauche d'à peu près 10 personnes de plus, pour justement faire face à la demande et réaliser toutes ces couleurs », répond Olivier Laval, de Rairies Montrieux.

Sans compter les entreprises de façades CF Services, Byn, Delta Sud et RMC, dont les ouvriers travaillaient par équipe de trois pour chaque bâtiment.

Un travail d’exécution qui va de pair avec un travail de dialogue : « avec la ville de Saint-Ouen, avec la Solideo, avec plein de communes, avec l’ABF », cite Florence Chahid-Nourai, directrice des Grands Projets IDF d’Icade, pour trouver le nuancier qui mettait tout le monde d’accord.

Heureusement, dans ces pourparlers esthétiques, Rairies Montrieux a fait preuve d’« une réactivité énorme, parce qu'à un moment donné, au démarrage du chantier, on a eu politiquement la question, "est-ce que c'est le bon vert ? Est-ce que c’est le bon rose ?" Et en une semaine j’ai eu je ne sais pas combien d’essais de toutes les variantes de roses, de toutes les variantes de bleus et de tous les variantes de verts avec des panneaux 90, avec une rapidité de dingue », s’émerveille Anne Mie Depuydt.

« Le sur-mesure, c'est ça aussi qui nous a beaucoup plu. On est sur un projet atypique. Parce que ce sont les Jeux, mais pas que. Rairies Montrieux a su s'adapter », poursuit de son côté Florence Chahid-Nourai. « Il a fallu convaincre toute cette chaîne que nous, on voulait travailler avec Rairies Montrieux. Pourquoi ? Parce que le sujet des couleurs, qui était très très important », abonde-t-elle.

Autre sujet important sur le projet de construction : le réemploi. En visitant l’usine de Rairies Montrieux, à quelques kilomètres d’Angers, Anne Mie Depuydt a pu découvrir des chutes de terre cuite. Lui est ainsi venue l’idée de réutiliser ces rebuts pour orner les socles des sept bâtiments, tous retenus dans des grilles métalliques. Une démarche circulaire, qui n’est pas sans rappeler celle communiquée récemment par l’industriel Placo, sur ce même chantier.

