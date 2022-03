Logements de demain : 97 lauréats retenus

Ce mardi, les ministres Roselyne Bachelot et Emmanuelle Wargon ont dévoilé les 97 lauréats du programme « Engagés pour la qualité du logement de demain » lors d’un évènement à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine. Ces projets de construction ou de réhabilitation innovants et exemplaires bénéficieront d’un soutien sur plusieurs mois.

Les ministres du Logement et de la Culture ont annoncé ce 10 mars les lauréats de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) « Engagés pour la qualité du logement de demain », lancé en octobre dernier.

L’AMI, adressé à des équipes de maîtres d’ouvrage, architectes et collectivités, vise à accompagner et promouvoir des projets innovants et exemplaires, qu’il s’agisse de construction ou de réhabilitation.

Ce programme s’inscrit dans le cadre de la démarche « Habiter la France de demain » pour proposer des logements neufs et existants plus qualitatifs. Il répond également aux recommandations du rapport sur la qualité du logement rendu par Laurent Girometti et François Leclercq en septembre dernier.

À la remise de ce rapport, le gouvernement avait d’ailleurs annoncé une révision des critères pour un futur Pinel+. Un durcissement des exigences qui inquiète les promoteurs, qui craignent des difficultés réglementaires supplémentaires, et de nouveaux surcoûts.

Un soutien pour 97 projets

À l’issue de l’AMI, plus de 200 candidatures ont été reçues. Un comité de sélection composé de 24 membres a ensuite sélectionné 97 lauréats répartis sur tout le territoire.

20 projets bénéficieront plus spécifiquement d’un accompagnement au sein d’un incubateur, notamment pour le montage d’opération et des questions juridiques et financières. Ils pourront également bénéficier d’un soutien financier en matière d’études et d’ingénierie de la part de la Caisse des Dépôts, partenaire du programme.

Tous les projets bénéficieront d’une belle visibilité au travers de documentaires audiovisuels, d’une exposition et d’un catalogue.

Pour découvrir les 97 lauréats, c’est ici.

Claire Lemonnier

Photo de une : Twitter