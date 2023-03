Près de quatre ans après l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, les éléments du tabouret de la flèche, montés à blanc en Lorraine, seront démontés et acheminés dans les prochains jours vers Paris, avant d’être assemblés et grutés.

Un chantier historique

« Depuis quatre mois, on a tracé et validé les plans, puis tracé les épures au sol selon la méthode ancestrale du piquage et du lignage. Et aujourd'hui, l'équipe de levage imbrique ces pièces de bois, extraordinaires de par leurs dimensions, les unes dans les autres », a expliqué à l’AFP Patrick Jouenne, responsable des charpentiers. Et de s’émerveiller : « C'est le chantier d'une vie (…) Cette reconstruction est un chef d'œuvre ».

« L’achèvement du tabouret de la flèche est une étape majeure dans la restauration de la cathédrale. Constitué de pièces de chêne de taille exceptionnelle, le tabouret forme le socle de la flèche par laquelle elle prend appui sur les quatre piliers de la croisée du transept. Ouvrage complexe de charpente, il détermine la stabilité de l’ouvrage entier », précise de son côté le général Jean-Louis Georgelin, en charge du pilotage de la restauration

« Bientôt on verra dans le ciel de Paris la flèche et son coq (…) La livraison du tabouret est prévue pour le 15 avril 2023, quatre ans après l'incendie », indique M. Georgelin, satisfait que l’engagement pris en termes de délais ait été tenu.

Pour rappel, la flèche sera reconstruite à l’identique de celle de Viollet-le-Duc. Pour sa conception, des chênes centenaires de la forêt domaniale de Bercé, dans la Sarthe (72) ont été minutieusement choisis. Outre les 220 tonnes de chêne, 140 tonnes de plomb seront également utilisées pour la couverture et les ornements.

En attendant la réouverture du monument au public d’ici fin 2024, il est possible de voir l’exposition « Notre-Dame de Paris, des bâtisseurs aux restaurateurs » à la Cité de l’architecture et du patrimoine, et « Notre-Dame de Paris : au cœur du chantier », sur le parvis de la cathédrale.

Claire Lemonnier

Photo de une : ©David Bordes / Établissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris