Notre-Dame de Paris : les travaux prévus en 2022

Cela fait maintenant trois ans qu’une partie de la cathédrale Notre-Dame de Paris a brulé dans un incendie survenu le 15 avril 2019. Après plusieurs débats sur sa reconstruction et des retards causés notamment par la situation sanitaire, les travaux se poursuivent au sein de l’édifice.

Le 15 avril 2019, un incendie s’est déclaré dans l’édifice de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Malgré l’intervention des pompiers ayant durée toute une nuit, la flèche emblématique, ainsi qu’une partie de la toiture du monument historique inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1991, ont été ravagées. Cette catastrophe avait suscité une forte émotion dans le monde entier et le lendemain, le président Emmanuel Macron s’était rendu sur place. Lors d’un discours sur le parvis de la cathédrale, il s’était engagé à ce que Notre-Dame de Paris soit reconstruite en cinq ans. Le monument historique devrait donc être réouvert à l’occasion des Jeux Olympiques d’été de 2024, qui se tiendront à Paris. Trois ans après l’incendie, le président a visité le chantier le 15 avril 2022, afin d’inspecter les travaux en cours dans la cathédrale. Alors quels sont les travaux prévus pour l’année 2022 ?

Où en sont les travaux de Notre-Dame de Paris ?



Les travaux de reconstruction ont commencé dès le lendemain de l’incendie. La première phase de sécurisation des travaux, qui a duré trois ans, a donc démarré. Elle consistait à consolider et nettoyer l’édifice afin de le préparer et de garantir le bon déroulement de la suite des travaux. Cette phase incluait plusieurs étapes :

Le démontage de l’échafaudage d’origine, victime de l’incendie, ainsi que la pose d’un nouvel échafaudage à l’intérieur de la cathédrale. Ce dernier a ensuite servi de support aux ouvriers qui ont travaillé à consolider les voûtes percées et fragilisées lors de l’incendie. Il leur a notamment permis d’installer des grands cintres en bois afin de consolider l’édifice.

La pose d'un « parapluie » , placé au-dessus du trou de la toiture causé par l'incendie, afin de protéger l'intérieur de Notre-Dame de Paris des intempéries pendant les travaux.

Le nettoyage approfondi du mur et des sols qui a été facilité par le nouvel échafaudage. Cette étape de nettoyage a également été l'occasion d'évacuer de l'édifice les vestiges tombés lors de l'incendie. Elle a aussi permis de déposer les vitraux épargnés par l'incendie et de les mettre à l'abri, tout comme les œuvres présentes au sein de la cathédrale, afin qu'ils puissent être restaurés.

La structure de la cathédrale Notre-Dame de Paris a donc été sauvée, ce qui signifie qu’elle ne risque plus de s’effondrer. Les œuvres et les vitraux ont également été évacués et amenés dans différents ateliers à travers la France pour la suite des travaux.



Les étapes des travaux prévues pour 2022



Grâce à ces premières étapes, la phase de restauration des travaux de Notre-Dame de Paris a débuté en novembre 2021 et devrait se poursuivre tout au long de l’année 2022. De nombreuses étapes sont prévues cette année, aussi bien à l’intérieur de Notre-Dame de Paris, que dans plusieurs sites à travers la France :

Le dépoussiérage global des intérieurs de la cathédrale , c’est-à-dire des voûtes, murs et sols, a débuté mi-octobre 2021 et s’est prolongé jusqu’à début 2022. En effet, de la poussière de plomb avait endommagé l’intérieur du monument après l’incendie.

La décontamination des sols , ainsi que le dessalement des voûtes ont ensuite pu commencer en janvier 2022. En effet, à cause de l'eau de pluie tombée dans la cathédrale après l'incendie, le sel contenu dans la pierre de l'édifice a cristallisé. Il a donc fallu l'enlever, afin qu'il ne fragilise pas davantage la structure de la cathédrale.

Le curage des réseaux techniques a démarré à la mi-mars 2022 et devrait bientôt permettre de commencer la remise à neuf des réseaux d'eau et d'électricité .

Une fois l'étape précédente terminée, les travaux de reconstruction de la flèche de Notre-Dame de Paris pourront commencer. A cette occasion, mille chênes ont déjà été sélectionnés et récoltés. Après avoir été coupés et séchés, ces arbres ont été envoyés dans 45 scieries à travers la France afin d'être ensuite façonnés par des artisans.

L'extraction des pierres nécessaire à la reconstruction des voûtes et de la façade de la cathédrale a démarré en mars 2022 dans une carrière de l'Oise. Des recherches avaient préalablement été réalisées afin de sélectionner les matériaux les plus proches possible de ceux utilisés lors de la dernière rénovation qui date du XIXème siècle.

Ailleurs encore, la rénovation des œuvres d'art et des vitraux ornant l'édifice a commencé en octobre 2021 et devrait se poursuivre tout au long de l'année 2022. Les œuvres qui avaient préalablement été mises à l'abri ont ainsi été envoyées dans différents ateliers en France . Vingt-deux grands tableaux datant des XVIIème et XVIIIème siècles ont notamment été transportés dans un atelier de l'Essonne. Ce dernier a été spécialement aménagé pour l'occasion.

La rénovation du grand orgue de Notre-Dame de Paris a également démarré. Endommagé lors de l'incendie, plusieurs des éléments qui le composent ont été transportés vers des ateliers de l'Hérault, du Vaucluse et de la Corrèze afin que ses 8000 tuyaux puissent être nettoyés en profondeur .

La rénovation des 24 chapelles de Notre-Dame de Paris a démarré en 2021 et devrait se poursuivre jusqu'à la fin des travaux. En effet, ces dernières ont été épargnées par l'incendie mais endommagées au fil du temps. Deux d'entre elles ont déjà été entièrement rénovées car elles ont servi de chantier test. Cette étape a ainsi permis de valider les protocoles de nettoyage pour le reste des travaux.

Tous ces travaux bénéficient de la souscription nationale lancée par le gouvernement pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris.

Quand sera reconstruite Notre-Dame de Paris ?



Si de nombreux travaux sont donc encore en cours pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris, la question de sa date de réouverture se pose toujours. En effet, lors d'un discours le président Emmanuel Macron avait annoncé la date du 16 avril 2024. Toutefois, plusieurs évènements ont ralenti l’avancée des travaux. C’est notamment le cas de la pandémie de COVID19 et les confinements qui en ont découlés, mais aussi de l’inattendue contamination au plomb de la cathédrale.



Des travaux qui se prolongent



De nombreuses étapes citées précédemment vont se prolonger au-delà de 2022. Certaines, comme la reconstruction à l’identique de la flèche de Notre-Dame de Paris, devraient s’achever en 2023. En effet, cette dernière devrait être de nouveau visible dans le ciel de Paris au printemps 2023. Le grand orgue devrait également être réassemblé et harmonié et ainsi reprendre sa place dans l’édifice en 2023. Les tableaux rénovés devraient, eux, retrouver leur place sur les murs du monument historique en 2024, tout comme les vitraux. D’autres travaux devraient également se prolonger jusqu’en 2024. En effet, il restera encore à boucher le trou présent dans le sol de la cathédrale, mais aussi à achever la reconstruction de la charpente.



Quand rouvrira Notre-Dame de Paris ?



Le général Georgelin, président de l’établissement public en charge des travaux de reconstruction de Notre-Dame de Paris, assure que la cathédrale sera rendue au culte et à la visite d’ici au 16 avril 2024. L’échéance donnée par le président Emmanuel Macron devrait donc être respectée. En revanche, plusieurs étapes des travaux devraient se prolonger au-delà de cette date. C’est notamment le cas du réaménagement des abords de Notre-Dame de Paris, géré par la mairie de Paris, mais aussi de la rénovation des 12 chapelles du déambulatoire. Cette dernière étape devrait en effet se prolonger sur plusieurs années.