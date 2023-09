Notre-Dame : la flèche de la cathédrale brillera aux JO 2024

La reconstruction de Notre-Dame de Paris se poursuit sans relâche, malgré le décès du général Jean-Louis Georgelin, qui supervisait les travaux. Son successeur, Philippe Jost, a confirmé que la flèche de la cathédrale serait bien dressée et visible lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, en juillet 2024.

Pour sa première prise de parole depuis sa nomination la semaine passée, Philippe Jost, successeur du général Jean-Louis Georgelin, a annoncé que la reconstruction de Notre-Dame de Paris avançait comme prévu.

« La disparition de Jean-Louis Georgelin aurait pu avoir un impact sur le rythme des travaux, mais en fait, nous avons vraiment la détermination de poursuivre son œuvre. Nous le devons à beaucoup, mais nous le devons également à lui », a-t-il déclaré.

La flèche de la cathédrale, un « chef-d'œuvre de charpente en bois », sera visible d'ici fin 2023. Cette structure emblématique s'élèvera majestueusement jusqu'à 100 mètres de hauteur et sera dévoilée « au fur et à mesure qu'on aura recouvert cette flèche de sa couverture pour protéger la charpente en bois, tout le long du premier semestre 2024 », a-t-il poursuivi.

Philippe Jost a également révélé que la silhouette de la cathédrale devrait être visible lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olypiques qui se déroulera sur la Seine en juillet 2024. « La silhouette de la cathédrale a complètement changé depuis l'incendie. J'espère que, lors des Jeux Olympiques, nous aurons retrouvé également cette grande toiture de la cathédrale et cette flèche au-dessus. Et chacun percevra à ce moment-là qu'on est vraiment très près de la réouverture quelques mois plus tard », a-t-il indiqué.

À l'intérieur, Notre-Dame « est encore échafaudée mais, quand on entre, on est frappé par son éclat », les nettoyages et les restaurations intérieures étant « quasiment achevées aujourd'hui », selon M. Jost.

Marie Gérald (avec AFP)

Photo de une : © Adobe Stock