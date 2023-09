Philippe Jost succède au général Georgelin pour la reconstruction de Notre-Dame

Trois semaines après le décès du général Georgelin, Emmanuel Macron a nommé comme successeur son bras droit, le haut fonctionnaire Philippe Jost, qui prend désormais la tête du chantier de Notre-Dame de Paris.

Le général Jean-Louis Georgelin avait été nommé par le président Emmanuel Macron en avril 2019 pour prendre en charge la supervision du chantier de reconstruction de Notre-Dame, peu de temps après l'incendie qui avait provoqué d'importants dégâts à la cathédrale.

Cependant, le destin a pris un tournant tragique lorsque le général Georgelin est décédé accidentellement le 18 août en Ariège, alors qu'il était en randonnée dans les Pyrénées, à quelques jours de son 75ème anniversaire.

Le bras droit du général Georgelin

Pour assurer la continuité de ce projet d'envergure, l'Élysée a annoncé que Philippe Jost, âgé de 63 ans et polytechnicien de formation, prendrait les rennes de l'établissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris. Cette transition a pour objectif de poursuivre le travail colossal qui devrait s'achever d'ici la fin de l'année 2024, permettant ainsi une réouverture de la cathédrale en décembre de la même année.

Ayant consacré toute sa carrière au secteur de la défense, Philippe Jost était le bras droit du général Georgelin et avait déjà assuré l'intérim à la tête de l'organisme depuis le décès du général.

Dans une déclaration, Philippe Jost a rendu hommage au général Georgelin en rappelant « son amour inconditionnel pour la France, son éthique personnelle exceptionnelle, et son attention aux personnes qui lui avaient acquis l'affection de tous au sein de l'établissement ». Il a également insisté sur sa détermination à poursuivre la restauration de la cathédrale, un projet cher au cœur du général.

De nombreux hommages

Les hommages au général Georgelin ont également afflué de la part de personnalités politiques et militaires. Le président Emmanuel Macron a qualifié le général de « grand serviteur de la France » et déclant que Notre-Dame perdait le « maître d'œuvre de sa renaissance ».

Le ministre des Armées Sébastien Lecornu a salué la loyauté et l'engagement du général, tandis que le chef d'État-major des armées, le général Thierry Burkhard, a admiré la force de caractère du général et son engagement total envers la France. De nombreux autres acteurs politiques et militaires ont également rendu hommage au général Georgelin, soulignant son rôle dans la reconstruction de Notre-Dame.

Une enquête judiciaire est toujours en cours afin d'établir les origines de l'incendie. La ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, avait dévoilé un plan d'accélération visant à renforcer la sécurité des cathédrales françaises. Ce plan prévoit un investissement de 220 millions d'euros d'ici la fin de l'année 2023, destiné à la rénovation et à la sécurisation de 87 de ces édifices historiques.

Marie Gérald (Avec AFP)

Photo de une : © Romaric Toussaint