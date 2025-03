Quartier Léon Blum à Issy-Les-Moulineaux : l'architecte Daniel Libeskind lauréat

À l’issue d’un concours international réunissant huit équipes, l'architecte américain Daniel Libeskind, en partenariat avec La Compagnie de Phalsbourg, a été sélectionné pour concevoir l’édifice phare du quartier Léon Blum, à Issy-les-Moulineaux, autour de la future ligne 15 du Grand Paris Express.

Les différentes lignes du Grand Paris Express vont peu à peu entrer en service jusqu’à 2030, année au cours de laquelle le projet sera pleinement opérationnel. Chacune des villes hôtes de ces futures stations de métro vont être amenées à connaître un tout nouveau dynamisme.

Un concours réunissant les meilleurs architectes mondiaux

C’est le cas pour Issy-les-Moulineaux, dans les Hauts-de-Seine (92). La gare d’Issy, bientôt desservie par le Grand Paris Express, se transforme en véritable catalyseur de développement. Ce projet de taille, qui a pour but de faciliter la mobilité des habitants et des travailleurs, s’inscrit dans un projet plus vaste encore, et démontre la volonté de la Ville de continuer à investir dans un urbanisme ambitieux et durable, à contre-courant des tendances actuelles du marché.

Pour marquer d’une empreinte forte cette nouvelle dynamique, la Ville a lancé un concours d’architecture d’envergure internationale. Huit des plus grands noms du secteur, tels que Snohetta, Valode et Pistre, Stefano Boeri, Sou Fujimoto ou encore Jean-Paul Viguier, ont proposé un projet apportant une réflexion approfondie sur l’avenir des espaces urbains, mettant en avant des solutions innovantes en matière d’architecture et d’écologie urbaine.

Daniel Libeskind, lauréat du concours

C’est l’architecte américain de renommée mondiale Daniel Libeskind, en association avec la Compagnie de Phalsbourg, qui a été choisi pour concevoir l’immeuble emblématique qui fera face à la future gare de la ligne 15.

Son approche architecturale mêle innovation, symbolisme et audace, et s’est distinguée dans de nombreux projets à travers le monde comme la reconstruction du World Trade Center de New York après les attentats du 11 septembre ou le musée juif de Berlin. Ses travaux sont à la croisée de l’histoire et de la modernité, en témoignent ses édifices qui dialoguent avec leur environnement, caractérisés par des formes asymétriques et des jeux de lumière.

L’arrivée imminente d’un nouveau pôle d’attractivité de plus de 20 000 m²

Ce projet d’envergure s’inscrit dans une dynamique de développement urbain ambitieuse, conjuguant innovation architecturale, respect de l’environnement et amélioration du cadre de vie des habitants. Il constituera un nouveau pôle d’attractivité pour Issy-les-Moulineaux, en offrant à la fois des espaces de travail, des logements (dont un tiers de logements sociaux), un hôtel et des commerces ainsi qu’une salle de sport, intégrés dans un ensemble architectural d’une superficie de 20 000 m².

Cette proposition s’est distinguée par son audace et son engagement en faveur d’une construction durable : matériaux biosourcés, énergie renouvelable, intelligence artificielle appliquée au bâtiment…

En collaboration avec Seine Ouest Habitat et Patrimoine (SOHP) et la SPL Seine Ouest Aménagement, la municipalité souhaite que ce chantier (allant de l’actuel 83 au 91 avenue de Verdun) débute à l’issue de la finalisation des travaux de la gare du Grand Paris Express, avec pour objectif l’obtention du permis de construire en 2025. La mise en œuvre de ce projet sera accompagnée d’une démarche concertée avec les habitants et les acteurs locaux afin de garantir une intégration réussie dans le tissu urbain existant.

Jérémy Leduc

Photo de une : ©Louise Montagne