Construction durable : les Hauts-de-Seine et les Yvelines se dotent d’un référentiel

Déjà engagés dans la rénovation énergétique de leur parc immobilier – représentant 2,4 millions de m2 – les départements des Hauts-de-Seine (92) et des Yvelines (78) annoncent créer leur propre référentiel de qualité environnementale des bâtiments pour les futures constructions et réhabilitations lourdes, afin de réduire de 40 % l’impact carbone de leurs projets immobiliers.

Ce référentiel, intégrant les exigences de la nouvelle RE2020, privilégiera notamment une conception bioclimatique, les matériaux biosourcés, les énergies renouvelables, la végétalisation, et les mobilités douces.

« Par ce référentiel, nous allons ainsi au-delà des obligations réglementaires actuelles et veillons à anticiper les normes à venir », souligne Georges Siffredi, président du département des Hauts-de-Seine.

Construire 25 collèges exemplaires d’ici 2028

L’objectif : se servir de ce nouveau référentiel pour la construction de 25 nouveaux collèges – 15 dans les Yvelines et 10 dans les Hauts-de-Seine – d’ici 2028, représentant un investissement de plus d’un milliard d’euros pour les deux départements.

« Chaque année, le département des Hauts-de-Seine et celui des Yvelines investissent plus d’un milliard d’euros dont une large part est consacrée à la construction de bâtiments publics. Ce n’est pas rien mais, bien entendu, en solennisant cet engagement en faveur de l’éco-construction nous espérons plus que tout inspirer des imitateurs parmi nos pairs », explique Pierre Bédier, président du département des Yvelines.

Les futurs collèges construits en respectant ce référentiel devront présenter une consommation énergétique inférieure à 90 kWh par m2, contre une moyenne de 160 kWh pour les établissements existants.

Outre la construction de ces nouveaux collèges, l’accent sera encore mis sur la rénovation énergétique, notamment pour réduire leurs émissions de gaz effet et les consommations d’énergie des bâtiments existants. Pour rappel, des Contrats de Performance Énergétique (CPE) ont été mis en place pour 62 collèges des Hauts-de-Seine et 24 collèges des Yvelines. Ces contrats visent à réduire d’au moins 25 % les consommations d’énergie de ces établissements.