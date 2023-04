Que pensent les architectes des énergies renouvelables ?

Les énergies renouvelables, une fable ?



Nous savons que le secteur du bâtiment utilise près de la moitié de l’énergie consommée en France, et produit un quart des émissions de gaz à effet de serre. Pour limiter notre impact sur la planète, et face à l’épuisement et au coût des énergies fossiles, il devient urgent d’agir sur la diminution de nos besoins en énergie. De même, il est essentiel d’avoir recours aux énergies renouvelables. Mais que sont les énergies renouvelables ? Comment les appliquer au secteur de la construction ? Pour quel coût, et pour quel résultat ? Quelques projets architecturaux de plusieurs échelles donnent ainsi l’exemple.



L’énergie renouvelable est une énergie dont la source est inépuisable. Les exemples d’énergies renouvelables sont nombreux comme le soleil, le vent, l’eau et la biomasse. Loïc Daubas, l’un des deux fondateurs de l’agence d’architecture Belenfant Daubas nous raconte : « Au 18ème siècle, on a surexploité le bois en France, puis est venu le charbon, puis le pétrole. Aujourd’hui, l’énergie se raréfie. Cela veut dire qu’il faut changer notre fusil d’épaule. On nous parle de baisser le chauffage, de mettre un pull, ce sont des signaux importants qui montrent notre faiblesse. En tant qu’architecte, je trouve que l’utilisation des énergies renouvelables est indispensable, surtout quand il s’agit de mix énergétique, qui, selon moi, est la meilleure solution. Nous pouvons par exemple recourir à l’éolien à axe vertical et au solaire. Ce sont des méthodes qui ne surchargent pas la structure du bâtiment et permettent de garder la production toute l’année. Même si cela peut couvrir jusqu’à 40 % à 50 % des besoins annuels d’une réalisation, ce sera déjà une grande avancée ».



Les énergies renouvelables, un savoir-faire



Dans un contexte où la lutte contre le changement climatique est de plus en plus importante, des mesures ont été prises pour réduire l'impact environnemental des bâtiments en cherchant les divers moyens pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'énergie, et la mauvaise utilisation des ressources naturelles. Aujourd’hui, de nombreux architectes que nous avons rencontrés, surtout les plus jeunes, pensent que l'architecture durable est la seule solution pour l’architecture des années à venir. Elle doit être basée sur l'efficacité énergétique, et participe à la conservation de l'environnement, tout en pensant au bien-être des personnes.



Nous avons discuté avec Gaspard Joly, architecte associé à Architecturestudio, l’agence d’architecture qui possède de multiples projets de par le monde. Il nous a confié que la question d’énergie renouvelable dans le bâtiment est cruciale : « Aujourd’hui, les architectes et les maîtres d’ouvrage doivent être vertueux et économes. L’importance ce serait de maîtriser le savoir-faire de l’intégration des divers dispositifs techniques liés aux énergies renouvelables au sein des projets architecturaux ».

En conséquence, nous pouvons dire que cette intégration devrait passer par des formations car nous vivons dans une époque où chaque changement de paradigme entraîne des connaissances nouvelles que les architectes doivent assimiler.



L’architecte Erik Giudice, fondateur de l’agence Erik Giudice Architecture, que nous avons également rencontré, estimé qu’il faut intégrer les énergies renouvelables dans l’architecture, dès la phase de la conception. D’ailleurs, l’agence qui développe de multiples opérations en France et en Suède, est consciente que « les énergies renouvelables ne sont pas toujours faciles à intégrer dans l’expression architecturale ». Il faudrait être, selon l’architecte, sans cesse à la recherche de procédés qui peuvent être incorporés dans la construction sans altérer l’esthétisme des projets.



Quelques exemples de réalisations parmi tant d’autres

École L'écol'eau - La chevallerais vue sur l'entrée identifiable par les panneaux photovoltaiques et silo à bois. Crédit photo : ABD



Donnons l’exemple de l’école publique de l’agence d’architecture Belenfant Daubas à la Chevallerais (44) une réalisation aussi pédagogique que durable, qui a reçu le Prix national de l’UNSFA 2010. L’idée étant l’utilisation des ressources disponibles proches pour éviter la déperdition. « L’entrée se faisait sous un préau couvert par des panneaux photovoltaïques verrières. On avait installé un compteur numérique à hauteur d’enfant pour quantifier la production d’électricité à la journée, en fonction du nombre d’heures de soleil. On a installé la chaufferie du bois d’élagage de la commune le long de l’entrée, les enfants voyaient ainsi la livraison de leur chauffage via un tapis qui transportait les copeaux vers le silo ».

La Maison de la Radio et de la Musique, Architecturestudio. Crédit photo : Luc Boegly



Architecturestudio possède plusieurs projets qui mettent en exergue les énergies renouvelables. Citons par exemple la Maison de la Radio et de la Musique, où les architectes sont intervenus sur un édifice ancien mais innovant pour son époque. L’ensemble avait prévu une installation géothermique. Ainsi, dès 1963, un puit foré à 600 mètres de profondeur puisait l'eau de l'aquifère de l'Albien, prélevée à 27°C. Un système révolutionnaire pour son temps qui rendait le bâtiment originel presque autonome et très économe. De même, les architectes avaient intégré au projet des plafonds rayonnants, un procédé qui se révèle être une solution de chauffage très économique. Lors du projet de la réhabilitation, Architecturestudio a remplacé tous les plafonds rayonnants et a repensé le système de géothermie très basse température. Ainsi, trois nouveaux puits géothermiques ont été forés dans la nappe souterraine de la Craie, à 45 mètres de profondeur. L’eau prélevée à 14°C permet, toujours par échange et par pompes à chaleur, de couvrir les besoins calorifiques et frigorifiques. Chaque année, le système alimente l’équivalent de la consommation électrique d’une ville de 20 000 habitants.



L’une des réalisations neuves d’Architecturestudio est le siège social Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes, où les architectes ont intégré une approche environnementale forte pour atteindre les performances d’un bâtiment à énergie positive BEPOS. L’architecture du bâtiment a été pensée dans le but de réduire les besoins sur l’ensemble des usages énergétiques. « Afin de réguler les apports énergétiques dus à cette forte proportion de parties vitrées, il nous a fallu concevoir une façade hautement performante d’un point de vue thermique et acoustique », explique l’agence. Cette enveloppe à haute performance permet au bâtiment de capter les apports solaires et de conserver l’énergie injectée à l’intérieur, pour le chauffage l’hiver et la fraîcheur l’été. La production d’énergie est assurée par une façade photovoltaïque orientée au sud-est, en poupe du bâtiment, ainsi que par la toiture entièrement couverte de panneaux photovoltaïques. Ces éléments technologiques ont été intégrés de manière esthétique à l’architecture du bâtiment.

Le Voilier Solaire, Erik Giudice Architecture (Suède). Crédit photo : EGA



Après avoir couvert la toiture de 30 000 m² du MIN (Marché d’Intérêt National) de Nantes par des panneaux photovoltaïques, Erik Giudice Architecture vient de gagner le concours d’un bâtiment de bureaux de 8 000 m² en Suède, où l’agence a recours à un procédé innovant. L’ensemble, baptisé « Le Voilier Solaire », se caractérise par l’intégration de minces couches photovoltaïques dans ses façades. Il s’agit, en effet, d’une technologie qui équipe les façades entières et produit l’énergie, selon l’orientation du projet, tout au long de la journée. Il se trouve que la situation du projet est particulière. L’immeuble est isolé, et chacune des façades connaît plusieurs orientations, ce qui facilite la tâche. Soulignons qu’avec cette technologie, la couleur des panneaux photovoltaïques ne se borne plus à la teinte noire décriée par certains, mais l’architecte pourra choisir la couleur de la façade parmi une gamme de teintes définies. Et, selon le calculateur de rendement, malgré le surcoût d’un tel dispositif, l’opération de l’immeuble de bureaux suédois, devient rentable au bout de huit à dix ans.



Quid du futur ?



Si la meilleure énergie est celle que l’on ne consomme pas, l’objectif en France est d’arriver à remplacer toutes les énergies fossiles par des énergies n’émettant pas de gaz et à effet de serre d’ici 2050.



« On a généré une architecture de 20ème siècle qui a donné l’illusion que l’on pouvait tout faire, des exploits techniques, sans que la notion des conforts ne soit vraiment étudiée. On doit revenir à des choses prosaïques », conclut Loïc Daubas.



De son côté, Gaspard Joly prône une architecture frugale au service du low tech. Pour interpréter son approche, Erik Giudice donne quant à lui l’exemple du photovoltaïque intégré dans les tuiles et utilisé dans les localités patrimoniales en Italie. Une manière de combiner patrimoine et technologie. Finalement, peu importe l’équation, de grands changements sont à opérer dans notre manière de construire.

Propos recueillis par Sipane Hoh



Photo de une : ©Jean-Dominique Billaud / Belenfant Daubas Architectes

École maternelle de Fégréac (coursive extérieure protégée par des panneaux photovoltaïques verrières)