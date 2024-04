Les lauréats des Trophées Bâtiments Passifs 2024 sont…

Les lauréats des Trophées Bâtiments Passifs 2024 ont été désignés à l’occasion du salon Passibat’. Depuis 2019, ces prix récompensent les projets passifs les plus exemplaires du point de vue de la performance énergétique, de l’usage et de la qualité architecturale. Petit tour d’horizon des différents lauréats.

Le salon Passibat’, marrainé par Fatoumata Koné, présidente de l’Agence Parisienne du Climat et présidente du groupe Les Écologistes au Conseil de Paris, a été l’occasion de récompenser les différents lauréats des Trophées Bâtiments Passifs 2024. Organisés depuis 2019, ces Trophées récompensent les projets passifs les plus exemplaires.

Pour l’occasion, plusieurs professionnels du secteur se sont rassemblés au Pavillon Baltard pour y former un jury. Celui-ci était notamment composé d’architectes, comme Rolf Watz, de l’agence Rolf Watz Architecture, ou encore de journalistes spécialisés, comme Olivier Namias, rédacteur en chef du magazine AMC.

Les Trophées Bâtiments Passifs 2024 ont récompensé dans cinq catégories différentes, et deux mentions spéciales.

Projet Individuel Neuf

Dans la catégorie « Projet Individuel Neuf », c’est au projet WoodWhiteBox & WoodBlackBox qu'a été decerné un prix. Ce projet, situé dans le Finistère nord, a été livré par le constructeur B.E.E.E.P avec la complicité de l’agence arKo_architecte et du bureau d’études Anheol Énergies.

La maison individuelle derrière ce projet est à la fois passive, biosourcée et intergénérationnelle. Elle a en effet été conçue pour accueillir deux générations simultanément. L’habitation se compose de deux logements distincts, séparés par un troisième volume revêtu de tôle en polycarbonate abritant un jardin d’hiver. Des matériaux biosourcés et non-traités ont été privilégiés pour cette réalisation, à savoir : du douglas pour les ossatures, les dalles, les toitures, ainsi que de la ouate de cellulose pour les isolants.

Il est également possible de déconstruire le bâtiment, et l’eau de pluie est récupérée puis stockée pour alimenter les toilettes et le jardin.

Wood White Box & Wood Black Box - Crédit Photo : B.E.E.E.P

Projet Collectif Neuf

Pour ce qui est de la catégorie « Projet Collectif Neuf », c’est le projet Ginkgo, à Grenoble, qui a été récompensé. Au cœur de la ZAC Presqu’île de Grenoble se dresse un sculptural projet passif né de la collaboration entre Petitdiedierprioux, l’agence A Trois et le bureau d’études Solares Bauen pour Edifim.

Cet immeuble passif mixte, de presque 3 000 m2, a été conçu en deux parties, comme l'expliquent les architectes de l’agence Petitdidierprioux : « Une émergence côté rue principale et un bâtiment à gradins côté jardin. Ces parties jouent chacune un rôle urbain, organisées autour de terrasses et lieux collectifs au bénéfice des habitants ».

Aux concepteurs d’ajouter : « L’habilité proposée est “à la carte”, les plateaux sont libres et modulables à l’envie par les futurs acquéreurs, grâce à une trame de façade et une structure régulière ». Par ailleurs, le Ginkgo atteint les critères du label « Bâtiment Passif Classique », grâce à des solutions habiles, comme la désolidarisation des balcons et terrasses de la structure en béton, pour limiter les ponts thermiques.

Le Ginkgo - Crédit Photo : Sergio Grazia

Projet Tertiaire Neuf

Dans la catégorie « Projet Tertiaire Neuf », c’est la résidence La Collinière qui remporte le plus beau métal. Cet EHPAD des Hauts-de-France, qui s’illustre comme étant le plus vaste bâtiment passif de ce type au monde, a été conçu par Philippe Caucheteux et Parallèle Architectes, en collaboration avec Energelio.

La résidence a été construite à Saint-Amand-les-Eaux, en lieu et place d’une ancienne friche Leclerc. « C’est un programme ambitieux, surtout en termes de nombre de résidents, rarement programmé dans ce type d’établissement », témoigne le bureau d’études Energelio. 320 lits seront en effet répartis sur diverses unités, elles-mêmes sur un terrain de trois hectares.

Le projet, conçu en processus BIM, a été appréhendé comme un village. « Notre parti pris repose sur la recherche de clarté et de lisibilité spatiale », explique le bureau d’études. Le bâtiment, en R+1 et très étalé, est ainsi structuré autour de places centrales agrémentées de services : lieux d’animations, restaurants, bars, salon de coiffure…

Résidence La Collinière - Crédit Photo : Parallèle Architectes

Projet Individuel Rénové

Le projet Maison JFG a été récompensé dans la catégorie « Projet Individuel Rénové ». C’est dans le Morbihan que Quinze Architecture et Hinoki ont joint leurs forces pour transformer et étendre une maison de ville caractéristique des années 1960.

Sur une bâtisse comme l’on en trouve par centaines en Bretagne, les architectes ont ajouté une extension en ossature bois et matériaux biosourcés. En plus des travaux d’isolation par l’intérieur et de la chasse aux ponts thermiques, les architectes redistribuent complètement les espaces intérieurs.

Grâce à l’installation de portiques métalliques, le rez-de-chaussée est désormais décloisonné. Il accueille à présent des espaces de vie ouverts sur le jardin au sud, lui-même reconnecté à la maison via l’ajout d’une terrasse ombragée. Quant à la cage d’escalier, elle est ouverte sur deux niveaux pour créer une grande respiration verticale tout en optimisant la circulation de la lumière.

Maison JFG - Crédit Photo : Interval

Projet Tertiaire Rénové et mentions spéciales

La Salle du Lac est le dernier projet à avoir été auréolé. Il concourait dans la catégorie « Projet Tertiaire Rénové » . Aux abords d’un petit lac ardéchois, l’atelier d’architecture RIVAT et Héliasol livrent la rénovation passive d’une salle polyvalente.

Le Lac aux Ramiers attire depuis de nombreuses années bon lot d’activités. La mairie de Vernoux-en-Vivarais, où se trouve le lac, fit construire sur la rive une petite salle de fêtes en structure bois, il y a de ça 40 ans environ. Plus aux normes aujourd’hui, le bâtiment doit faire l’objet de travaux.

« Le projet de réhabilitation et d’extension propose de réaménager la salle en améliorant sa capacité d’accueil, son fonctionnement et son rapport au site », détaillent les architectes. À l’intérieur du bâtiment, où 295 personnes assises peuvent être accueillis en même temps, les « quatre poutres maîtresses du projet, en lamellé-collé », sont désormais apparentes. Côté matériaux, le biosourcé a été privilégié par les maîtres d’œuvre.

La Salle du Lac - Crédit Photo : Gaelle Pascal

Une mention spéciale « Tour de Force » a été décernée au projet Le Haut-Bois, ainsi qu’une mention spéciale « Programme » pour le projet Crématorium Métropole Rouen Normandie.

Jérémy Leduc

Photo de Une : B.E.E.E.P