ITE : Obtention de l’ATEx BRV pour la plaque ondulée Eternit

Une application qui dépasse la couverture

Du logement collectif aux projets les plus ambitieux, les plaques ondulées Eternit ne se limitent plus à la toiture. Elles s’inscrivent aujourd’hui dans une écriture architecturale globale, où couverture et façade dialoguent pour composer des enveloppes cohérentes et expressives.

Cette continuité entre toiture et bardage façonne une identité visuelle forte, tout en répondant à des enjeux techniques concrets. En façade, la plaque ondulée permet notamment la mise en œuvre de systèmes ventilés, constituant un bouclier extérieur efficace pour renforcer la performance thermique et la durabilité du bâti.

Prescrire librement, concevoir durablement

L’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) s’est imposée comme un standard, en rénovation comme en construction neuve. Si ses bénéfices en matière de performance énergétique ne sont plus à démontrer, la question de l’expression architecturale reste centrale : comment concilier efficacité thermique et liberté de conception ?

Pour accompagner cette évolution, Eternit a obtenu une Appréciation Technique d’Expérimentation (ATEx), validant l’emploi des plaques ondulées en façade et définissant un cadre clair pour leur mise en œuvre.

Ce dispositif, reconnu par les bureaux d’études, encadre les procédés innovants non encore couverts par un DTU ou un Avis Technique. Cette démarche vise à sécuriser et garantir l’utilisation des plaques ondulées dans un cadre maîtrisé, validé par des experts indépendants. Il permet ainsi de sécuriser les choix des prescripteurs et des entreprises, tout en ouvrant le champ des possibles en façade.

Une façade en mouvement

Bien plus qu’un simple revêtement extérieur, la plaque ondulée offre aux façades une identité visuelle forte qui sublime l’architecture.

Sa géométrie en relief insuffle au bardage un mouvement subtil et dynamique, jouant avec la lumière et transformant les façades au fil de la journée dans une écriture architecturale singulière.

Ce relief naturel ouvre aux architectes de nouvelles possibilités de calepinages, tout en conservant une grande simplicité de mise en œuvre et sans compromis sur les performances du bâtiment. En façade ventilée, l’onde dépasse largement le rôle d’effet esthétique : elle devient un véritable levier technique et architectural, capable de concilier performance, durabilité et créativité, même pour les projets les plus exigeants.

Le fibres-ciment : un matériau durable

Avec une durabilité de 50 ans, les plaques ondulées fibres-ciment Eternit présentent une grande stabilité structurelle et sont à l’épreuve du temps.

Ayant obtenu le classement Q4 par le CSTB pour leur résistance et A2s1,d0 par le classement européen Euroclasses pour leur comportement au feu, elles peuvent être mises en œuvre lors de la conception d'un ERP.

Leur forme ondulée rend plus complexe le vandalisme tels que les tags ou graffitis qui risqueraient de dégrader l’esthétique des ouvrages.

Fabriquées à Albi (81), les plaques ondulées Eternit sont issues de matières premières naturelles : ciment, eau, fibres de bois, fibres textiles et air, et s’inscrivent dans une démarche environnementale transparente. Les gammes disposent de Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) et participent aux objectifs des démarches HQE®.