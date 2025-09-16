Au cœur du quartier culturel de Maxvorstadt à Munich (Allemagne), l’« Ensemble No. 52 » mêle architecture traditionnelle et design contemporain, avec des volets pliants sur mesure signés Ehret. Un clin d’œil moderne aux ateliers d’artistes qui ont marqué l’histoire du quartier.

Le quartier Maxvorstadt est un haut lieu culturel de Munich, en Allemagne. En témoignent sa toile de musées et son Académie des Beaux-Arts, qui font d’elle le berceau de la bohème munichoise des années 1900. Sans compter ses maisons tantôt blanches, tantôt colorées. Bref : typiquement allemandes.

Un héritage architectural qui devait être transmis à l’« Ensemble No. 52 ». Dessiné par le cabinet Hilmer Sattler Architekten Ahlers Albrecht, à l’initiative du promoteur Real-Treuhand Immobilien Bayern GmbH, l’ensemble industriel sur situe Türkenstraße.

Clin d’œil à l’architecture d’atelier munichois

Le programme réunit quatre immeubles de six étages, abritant une variété de logements, du studio de 41m2 au penthouse. Des patios, terrasses ou jardin – selon les structures – accompagnent ces habitats.

D’autant que, la cour intérieure s’inspire des arrière-cours de nombreux ateliers habitant autrefois Maxvorstadt. L’architecture aux accents industriel et artisanal de Maxvorstadt s’illustre également dans les fenêtres à meneaux en acier, clin d’œil contemporain aux verrières d’ateliers.

Les façades, d’un blanc immaculé, rappellent la composition classique des immeubles munichois de la fin du XIXème siècle. Elles sont habillées d’encorbellements, renforçant son cachet historique. Toujours côté cour, des touches colorées attirent l’œil, grâce aux volets coulissants pliants en aluminium, conçus sur-mesure par Ehret.

Crédits photo : Ehret

La structure des volets repensée par Ehret

«Les volets sont profondément enracinés depuis des siècles dans de nombreuses régions d’Europe et du monde. Des côtes portugaises inondées de soleil aux villages alpins d’Europe centrale, ils marquent le patrimoine architectural », affirme Klaus Wipfler, responsable des ventes Ehret en Allemagne.

D’une teinte vert tilleul, les élements de menuiserie évoquent la végétation nichée dans l’« Ensemble No. 52 ». « Ce type de configuration n’est pas courant, même pour nous. Nous avons donc entièrement repensé la structure », indique M. Wipfler.

Le but : fabriquer « des volets coulissants pliants aussi fins et élégants ». « Les solutions standard auraient généré des paquets pliants trop encombrants », indique Ehret, qui « a donc opté pour des cadres affinés, dans lesquels sont enchâssées des tôles décoratives au design perforé ».

Crédits photo : Ehret

Au-delà de l’esthétique, ces performations visent à faire les immeubles du programme des bâtiments passifs, entre « transparence, ventilation et filtration douce de la lumière », détaille le fabricant de menuiseries. Cinq prototypes de motifs de perforation ont été imaginés. Celui-choisi a été centré sur chaque vantail, afin de personnaliser les formats et maîtriser les coûts de production.

N'oublions pas non plus la «reconstruction complète des rails supérieur et inférieur, ainsi qu’un système de guidage personnalisé. Un dispositif magnétique discret, placé en partie basse, permet de bloquer chaque élément dans la position souhaitée, de l’ouverture complète à la fermeture totale », développe Ehret.

Au total, 780 vantaux d’environ 20 cm de large ont été fabriqués et réunis en 82 ensembles, pour des formats allant jusqu’à 12 vantaux par volets.

Par Virginie Kroun

Photo de Une : Ehret