À Paris, Pietri Architectes livre 34 logements sociaux et une crèche

Dans le 19ème arrondissement de Paris, Pietri Architectes signe 34 logements sociaux et une crèche mêlant bois, pierre massive et espaces extérieurs.

Structure en bois, des façades en pierre massive, une architecture qui s’inscrit avec brio dans son environnement, ce sont les ingrédients d’une réalisation inspirante et inspirée conçue pour durer. L’opération toute en finesse menée par Pietri Architectespour Constructa, témoigne d’un véritable savoir-faire. Dans un contexte parisien marqué par la densification et la complexification des programmes, l’ensemble qui comprend 34 logements sociaux et 1 crèche s’inscrit délicatement dans une logique de superposition programmatique maîtrisée.

Loin d’une simple juxtaposition, le projet articule des régimes d’usages distincts au sein d’un dispositif architectural qui cherche à concilier domesticité, visibilité et continuité urbaine. À première vue l’intégration semble complexe car la rue Bouret dans le 19ème arrondissement de la capitale se caractérise par une composition urbaine hétérogène où cohabitent des édifices datant des années 1970 avec des maisons de ville et des constructions d’époques variées.

© Luc Boegly

Confort et bien-être pour tous

Le programme associe logements sociaux et équipement de proximité, contribuant à renforcer l’offre résidentielle et les services du quartier. La présence d’une crèche en rez-de-chaussée répond aux besoins des habitants et participe à la vitalité locale.

L’exercice est subtil, tandis que les quatre premiers niveaux s’alignent sur le front bâti existant, les niveaux situés au-dessus se retirent petit à petit en constituant une forme pyramidale faisant un joli clin d’œil aux immeubles à gradins d’Henri Sauvage.

Cette écriture architecturale est réfléchie, il s’agit non seulement de limiter les ombres portées sur l’entourage immédiat mais de doter les divers logements d’une lumière abondante et d’une ventilation naturelle, deux critères essentiels qui participent au bien-être de tous les usagers.

Grâce à ce choix, l’ensemble jouit d’espaces extérieurs généreux qui prolongent les parties habitées, et sont incorporés dans la configuration même du bâtiment. Sur une parcelle stratégique, Pietri Architectes propose des solutions avisées qui garantissent confort et satisfaction.

© Luc Boegly

Bois et pierre massive

Côté matériaux, le choix de l’agence s’est porté sur la combinaison savante qui croise la pierre et le bois. En effet, tandis que la structure verticale du bâtiment est réalisée en bois, les façades donnant sur rue, sont en pierre massive porteuse.

Quant aux façades donnant sur cour, elles adoptent un système de murs à ossature bois (MOB), un choix assumé pour la préfabrication qui assure une mise en application rapide à travers des éléments fabriqués en atelier, ainsi qu’un chantier propre et moins bruyant.

Afin de procéder le plus durablement possible, l’utilisation du béton est minime, elle se limite aux éléments nécessaires à la stabilité et au contreventement. Le croisement intelligent du béton, du bois et de la pierre découle vers un ouvrage thermiquement performant, esthétiquement sculptural et explicitement remarquable.

Le projet répond au Plan climat de la Ville de Paris et atteint une performance RT 2012 –20 %. Au 27 rue Bouret, la mixité est non seulement dans le programme mais aussi dans les matériaux utilisés, le tout orchestré avec tact pour un résultat qui frise l’excellence.