À Royan, ce sont les deux agences d’architectures, l’Atelier Ferret Architectures et Chatillon Architectes, qui ont uni leurs forces pour un projet des plus délicats : la réhabilitation du Palais des Congrès. Un bâtiment emblématique, témoin d’une époque, nécessitant un remaniement complet. Après un travail de longue haleine à la fois minutieux et ordonné, les lieux sont ressuscités.

Il a fallu quatre ans pour que le Palais des Congrès de Royan retrouve son lustre d’autrefois.

Il s’agit non seulement d’une réhabilitation, mais aussi d’une restitution menée en tandem par l’Atelier Ferret Architectures et Chatillon Architectes. Le but : retrouver la richesse architecturale du bâtiment - endommagé par plusieurs interventions depuis sa construction - et retrouver sa vocation programmatique, tout en mettant l’ensemble aux normes actuelles de sécurité, d’accessibilité et de confort.

Le Palais des Congrès de Royan réhabilité - Crédits photo : Antoine Mercusot

Une opération méticuleuse pour un programme de restructuration comprenant l’installation en rez-de-mer d’un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP).

Royan, une station balnéaire rebâti selon les principes modernes Pour de nombreuses personnes, la ville de Royan est une ancienne station balnéaire réputée détruite par des bombardements alliés, lors des combats de la Libération. Les traces de la période de l’avant-guerre y restent rares. Mais Royan est aussi une ville bâtie selon les principes du mouvement moderne et contient le premier Palais des Congrès de France conçu en 1957, par les architectes Claude Ferret, Adrien Courtois et Pierre Marmouget. Intervenir sur un tel édifice nécessite une expertise et un savoir-faire mais aussi une connaissance accrue du contexte, de l’histoire du lieu et de son architecture.

Une double orientation retrouvée, une transparence entre les deux façades principales

L’Atelier Ferret Architectures et Chatillon Architectes ont l’habitude de travailler sur des projets complexes ont réussi la véritable restitution du volume architectural des années cinquante.

Ainsi, la distribution initiale du bâtiment est retrouvée grâce à l’enlèvement des adjonctions postérieures, notamment de l’extension « Cube », qui datait des années 70, et des dalles côté nord. Ce qui a permis la redécouverte des volumes originaux au fur et à mesure du chantier.

Par ailleurs, la dépose de la façade - donnant vers le sud et datant des années 80 - et le rétablissement de l’accès côté nord et de la marquise métallique, ont permis de retrouver l’ancienne vue et de reconnecter l’édifice avec le reste de la ville.

Le Palais des Congrès de Royan réhabilité - Crédits photo : Antoine Mercusot

L’intérieur de l’édifice a subit moult changements, dont la libération des doubles et triples hauteurs qui ont permis de renouer avec les effets de transparence souhaités par les concepteurs. Grâce à sa double orientation retrouvée et à la transparence de ses deux façades principales, la vocation initiale du Palais des Congrès est réaffirmée.

Mis à part son rôle d’origine, l’endroit devient un lieu de rencontres, de contemplation et d’interface entre mer et terre. Les architectes ont veillé à garder intact la fresque de Nadu Marsaudon, commandée à l’époqueet qui occupait le « Cube » aujourd’hui démoli, en lui réservant un nouvel espace de création doté d’un mur en triple hauteur.

L’histoire a été préservée, l’œuvre sauvée et l’architecture magnifiée. Les architectes nous rappellent que la forme particulière du bâtiment résulte d’une recherche de plan libre et d’une idée de promenade architecturale entre intérieur et extérieur à travers des volumes simples. De même, les différents parvis et planchers, sont desservis par des escaliers disposés de manière à accompagner le visiteur, le pousser à la découverte de l’édifice et des panoramas qu’il offre sur son voisinage.

Chatillon Architectes et l’Atelier Ferret Architectures ont travaillé main dans la main, avec beaucoup d’échanges et de concertation pour un résultat remarquable. Le Palais des Congrès de Royan a retrouvé ainsi son lustre !

Sipane Hoh

Photo de Une : Antoine Mercusot