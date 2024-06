Les lauréats de l’édition 2024 du Brick Award sont…

Les cinq lauréats de la onzième édition du Brick Award, concours international mettant en valeur le potentiel de durabilité et d’innovation de l’architecture en brique, ont été désignés. Parmi 50 projets présélectionnés, le jury a choisi les lauréats sur des critères de qualité architecturale, de conception écologique et d’innovation technique, dans cinq catégories différentes. Un grand gagnant toutes catégories confondues a également été auréolé.

Le Brick Award 2024 vient de se clôturer à Vienne, en Autriche, dévoilant par la même occasion les cinq lauréats de cette onzième édition du concours. Ce prix international biennal, initié en 2004 par Wienerberger, récompense cinq projets pionniers de l’architecture en brique.

Cette année, 743 candidatures provenant de 54 pays ont été dénombrées. Les candidats concouraient dans cinq catégories différentes, à savoir : « Se sentir chez soi », « Vivre ensemble », « Travailler ensemble », « Partager l’espace public » et « Construire hors des sentiers battus ». Un prix a également été décerné à un grand gagnant toutes catégories confondues, au regard des critères concernant l’esthétisme, le développement durable et l’innovation.

Les cinq lauréats se partagent la somme totale de 27 000€. 7 000€ reviennent au grand gagnant, tandis que les quatre autres lauréats repartent chacun avec 5 000€.

Cinq projets pionniers de l’architecture en brique

Le plus beau prix revient au studio britannique Níall McLaughlin Architects, pour leur projet « International Rugby Experience » à Limerick en Irlande, aussi gagnant dans la catégorie « Partager l’espace public ». Pour la conception de ce centre d’exposition et d’évènements dédié au rugby, le studio britannique s’est inspiré de l’architecture georgienne de Limerick. L’édifice se distingue par son écriture architecturale très contemporaine, tout en s’intégrant parfaitement dans un environnement urbain.

Dans la catégorie « Se sentir chez soi », le lauréat est le studio paraguayen Equipo de Arquitectura, avec son « Intermediate House » construite en blocs de terre comprimée permettant des températures contrôlées plus faibles.

Pour la catégorie « Vivre ensemble », dédiée au logement collectif, le prix a été décerné à l’équipe argentine Estudio Arqtipo pour leur combinaison de dix unités d’habitation sur une parcelle d’angle étroite, parvenant à tous les doter d’un espace extérieur privé.

Dans la catégorie « Travailler ensemble », les deux studios irlandais Grafton Architects et O’Mahony Pike Architects ont collaboré ensemble pour concevoir le nouveau siège social de l’Electricity Supply Board of Ireland, notamment en alliant les normes de construction contemporaines à l’architecture historique de Dublin.

Ros Kavanagh © O'Mahony Pike, Dublin - Irlande & Grafton Architects, Electricity Supply Board Headquarters

Vient enfin le prix « Construire hors des sentiers battus », qui a été attribué à un projet commun des studios Hanghar et Palma, respectivement basés à Madrid et Mexico. À l’occasion du festival d’architecture et de design Concéntrico de Logroño en Espagne, ils ont imaginé une installation temporaire en brique intitulée « Tipos de Espacios », guidant les visiteurs à travers plusieurs styles architecturaux dans une ruelle de la capitale espagnole.

Jérémy Leduc

Photo de Une : International Rugby Experience, Níall McLaughlin