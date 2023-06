L'isolation des murs en briques est une étape essentielle pour améliorer l'efficacité énergétique d'un logement et assurer un confort thermique optimale. L’isolation des murs est la deuxième priorité en termes de rénovation énergétique, après la toiture. Elle représente entre 16 à 20% des déperditions de chaleur, selon l’ADEME. Les techniques d'isolation par l'intérieur et par l'extérieur offrent toutes deux des avantages significatifs, selon les besoins spécifiques du projet.

Les caractéristiques des murs en briques

Présente dans les murs des maisons du nord au sud de la France. La brique est un matériau thermique, qui conserve de manière efficace la chaleur en hiver et la fraîcheur en été. La brique dispose également de caractéristiques hygrométriques recherchées en construction. Elle peut à la fois capter l’humidité excessive dans l’air ou au contraire la restituer quand ce dernier est trop sec.

Il existe aujourd’hui cinq types de briques, aux caractéristiques et usages bien différents :

La brique pleine ou rouge : brique traditionnelle, elle est cuite au four à 1200°C. Elle dispose de très bonnes caractéristiques d’isolation et convient à la construction de murs porteurs.

: brique traditionnelle, elle est cuite au four à 1200°C. Elle dispose de très bonnes caractéristiques d’isolation et convient à la construction de murs porteurs. La brique creuse : reconnaissable à ses perforations horizontales, la brique creuse dispose d’une meilleure qualité d’isolation que la brique pleine. Elle convient pour la construction de murs intérieur ou extérieur, porteur ou non.

: reconnaissable à ses perforations horizontales, la brique creuse dispose d’une meilleure qualité d’isolation que la brique pleine. Elle convient pour la construction de murs intérieur ou extérieur, porteur ou non. La brique de parement : brique décorative utilisée aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Elle peut être d’aspect brut ou lisse et de toutes les couleurs.

: brique décorative utilisée aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Elle peut être d’aspect brut ou lisse et de toutes les couleurs. La brique réfractaire : brique utilisée derrière un poêle ou une cheminée. Ses caractéristiques lui permettent d’absorber la chaleur pour la restituer plus tard.

: brique utilisée derrière un poêle ou une cheminée. Ses caractéristiques lui permettent d’absorber la chaleur pour la restituer plus tard. La brique de verre : brique transparente utilisée pour des cloisons intérieures.

Murs en briques : isolation par l’intérieur

Économique et facile à mettre en place, l’isolation intérieure des murs en briques, consiste à placer de l’isolation entre des rails métalliques. En effet, l’isolation sous ossature métallique est une solution adéquate pour les murs en briques. L’isolant sous forme de rouleau est posé sur le mur en briques et fixé grâce à des montants métalliques. Une plaque de parement vient ensuite recouvrir l’ensemble.

L’isolation par doublage collé n’est pas conseillée pour isoler un mur intérieur en briques. Cette technique est à utiliser pour les murs parfaitement lisses puisqu’elle consiste à coller de l’isolant à une plaque de plâtre, le tout étant ensuite fixé au mur grâce à un mortier adhésif.



Avantages d’une isolation par l’intérieur Inconvénients d’une isolation par l’intérieur Préserve l’aspect extérieur du logement

Peu coûteux

Facilité des travaux

Un large choix d’isolant Diminution de la surface habitable

Possible modification du plan électrique

Risques de condensation et de moisissures si l’isolant est mal posé.

Quel isolant pour un mur intérieur brique ?

Pour l’isolation intérieure d’un mur en briques, il est conseillé d’utiliser de la laine minérale ou un isolant biosourcé.

Lors du choix de l’isolant, il est important de prendre en compte sa valeur « R ». Appelée résistance thermique, cette valeur permet de mesurer la résistance d’un matériau à la chaleur. Plus la valeur « R » est élevée et plus la résistance au transfert de chaleur est importante et donc plus l’isolant est efficace.

Il est également important de vérifier son coefficient de conductivité thermique. Plus la conductivité thermique est faible est plus le matériau ne conduit pas la chaleur et donc plus il est isolant. On considère qu’un matériau est un bon isolant lorsque son coefficient de conductivité thermique est inférieur ou égal à 0,07 W/mk (Watt par mètre-kelvin).

Les laines minérales pour les murs en briques

En raison de leur excellent rapport qualité-prix, la laine minérale est l’isolant le plus régulièrement utilisé. Performantes, d’une durée de vie importante et faciles à poser, les laines minérales existent sous la forme de rouleaux ou de panneaux. La laine de verre et la laine de roche en sont les principales représentantes.

Alors laine de verre ou laine de roche ? Si les avantages et les inconvénients sont similaires, il est important de noter que la laine de roche est légèrement plus dense que la laine de verre, conférant ainsi une meilleure isolation thermique estivale. La laine de verre possède elle un pouvoir isolant légèrement supérieur, ce qui est utile pour les espaces ne pouvant accueillir qu’une faible épaisseur d’isolant. La laine de verre est également un peu moins chère. Alors qu’il faut compter entre 25 et 40 euros par mètre carré pour la laine de verre, le prix de la laine de roche peut lui aller de 30 à 50 euros.

Avantages des laines minérales Inconvénient des laines minérales Bonne durée de vie

Facile à poser

Bonne isolation phonique

Incombustible Matière première non renouvelable

Craint les dégâts des eaux

Craint les rongeurs



Les isolants biosourcés

Les isolants biosourcés peuvent être d'origine animale, végétale ou issue du recyclage. Aussi appelés isolants naturels, ou écologiques, ils sont composés de matériaux d’origine renouvelable. Ils affichent globalement de très bonnes performances thermiques et acoustiques. La production des isolants naturels ne pollue pas l’environnement. Mieux encore, les isolants écologiques sont tous recyclables. Il en existe plusieurs : la laine de chanvre, la laine de mouton, la ouate de cellulose, la laine de bois, le liège ou encore la paille. Leur prix varie généralement de 10 à 40 euros par mètre carré.

Murs en brique : isolation par l’extérieur

L’isolation par l’extérieur des murs en briques est une solution apportant une isolation particulièrement performante, mais les travaux à mettre en œuvre, notamment lors d’une rénovation énergétique, peuvent être particulièrement complexes.

Avantages d’une isolation par l’extérieur Inconvénients d’une isolation par l’extérieur Suppression des ponts thermiques, autrement dit des points de jonction où l'isolation n'est pas continue

Augmente la capacité du logement à conserver sa température intérieure augmentant le confort dans la maison

Augmente l’étanchéité à l’air du bâtiment

Travaux sans impact sur le quotidien

Permet de réduire jusqu’à 25% la facture de chauffage

Pas de réduction de la surface habitable du logement Possible modification de l’aspect extérieur du logement

Un coût plus élevé généralement que l’isolation par l’intérieur

Travaux peuvent être compliqués si le logement dispose d’aménagements extérieurs comme une véranda, un balcon ou une pergola

Légère diminution de la lumière

Déclaration de travaux obligatoires auprès de la mairie

Augmente le coefficient d'occupation au sol sur le terrain

Le polystyrène expansé ou extrudé convient parfaitement à l’isolation par l’extérieur d’un mur en briques. D’un bon rapport performance / prix (entre 15 et 20 euros par m2), ces matériaux isolants synthétiques sont issus de l’industrie du pétrole. Leur inconvénient principal est de dégager des fumées toxiques en cas d’incendie.

Mur en briques : prix d’une isolation par l’extérieur

Quatre facteurs qui ont une influence sur le prix final de l’isolation :

Le choix de l’isolant ;

; Le matériau utilisé pour le parement ou le bardage ;

; L’état de la façade qui peut impliquer quelques travaux de rénovation en amont ;

qui peut impliquer quelques travaux de rénovation en amont ; Les spécificités de la façade qui peuvent induire certaines étapes supplémentaires dans les travaux : installation d’un échafaudage, dépose des fenêtres.

En moyenne, les prix pour la réalisation d’une isolation thermique par l’extérieure sont les suivants :



Technique Prix Isolation thermique extérieure sous bardage Entre 140 et 230 euros par mètre carré Isolation thermique extérieure sous enduit Entre 110 et 180 euros par mètre carré

Quelle réglementation pour l’isolation des murs en briques ?

Il est important de prendre en compte les réglementations et les normes en vigueur lors de l'isolation des murs en briques, ainsi que de faire appel à des professionnels qualifiés pour assurer une installation correcte. La Réglementation Thermique (RT2012) encadre les travaux d'amélioration de l'efficacité énergétique entrepris dans leur logement et fixe les performances à respecter lors de travaux d'isolation.

Les aides pour isoler un mur en briques

Il existe de nombreuses aides financières, mises en place par les autorités publiques, pour financer des travaux de rénovation énergétique.

Parmi les subventions existantes, voici une liste non-exhaustive des dispositifs mobilisables :

La prime énergie . Le chèque énergie est une aide pour payer des factures d’énergie auprès des fournisseurs ou des travaux de rénovation pour limiter la consommation d'énergie d’un logement.

. Le chèque énergie est une aide pour payer des factures d’énergie auprès des fournisseurs ou des travaux de rénovation pour limiter la consommation d'énergie d’un logement. MaPrimeRénov' . Cette aide permet de financer des travaux de rénovation énergétique. Son montant est calculé en fonction des ressources du ménage et des dépenses prévues.

. Cette aide permet de financer des travaux de rénovation énergétique. Son montant est calculé en fonction des ressources du ménage et des dépenses prévues. La TVA à taux réduit 5,5 % . Lors de la rénovation d’un logement, certains travaux peuvent bénéficier d’une TVA à taux réduit à 5,5%.

. Lors de la rénovation d’un logement, certains travaux peuvent bénéficier d’une TVA à taux réduit à 5,5%. L’éco-prêt à taux zéro. Il permet de financer la rénovation énergétique du logement sans faire d'avance de trésorerie et sans payer d'intérêts. Ce prêt peut aller jusqu'à 50 000 euros.

Il permet de financer la rénovation énergétique du logement sans faire d'avance de trésorerie et sans payer d'intérêts. Ce prêt peut aller jusqu'à 50 000 euros. Les aides locales. L'Agence nationale pour l'information sur le logement (ANIL) recense les aides proposées par région et par commune.

Alexandre Masson