Zaha Hadid : la reine de la courbe et des architectures impossibles (portrait posthume)

Portrait de Zaha Hadid, pionnière de l’architecture fluide et futuriste, première femme lauréate du Pritzker, icône des formes libres.

“Il n’y a pas de limite à ce qu’un bâtiment peut être.”

Une trajectoire entre art, fluidité et puissance

Née à Bagdad en 1950, Zaha Hadid est formée à Londres (AA School). Elle fonde ZHA en 1980. Longtemps marginalisée dans un monde d’hommes, elle explose au tournant des années 2000 avec des projets iconiques aux formes spectaculaires.

Première femme à remporter le Pritzker (2004), elle laisse derrière elle une œuvre organique, numérique, sculpturale qui continue d’influencer les nouvelles générations.

Une approche : déconstruire les angles, libérer les flux

Et si une gare ressemblait à une vague figée ?

Et si le béton était aussi fluide qu’un tissu ?

Et si les logiciels dessinaient l’espace comme un liquide ?

Zaha Hadid introduit la courbe, la torsion, la déformation dans une discipline trop souvent orthogonale. Elle impose une vision architecturale féminine, sensuelle, futuriste.

5 projets qui incarnent sa vision

MAXXI Museum (2010, Rome)

Musée d’art contemporain en rubans de béton.

Circulation libre, murs mouvants, lumière filtrée.

Gare de Hungerburg (2007, Innsbruck)

Toiture en verre fluide comme une vague gelée.

Architecture-paysage.

Heydar Aliyev Center (2012, Bakou)

Forme monolithique en spirale, sans joint visible.

Emblème du pouvoir culturel et technologique.

Center for Contemporary Arts (Cincinnati)

Bâtiment vertical qui explose les codes de la boîte blanche.

Déambulation continue, rupture formelle.

Opus Tower (Dubaï)

Tour creusée en son centre, architecture liquide.

Projet achevé après sa mort.

Une légende posthume

Zaha Hadid a ouvert une voie inédite : celle de l’architecture expressive, numérique, libérée.

Son agence continue aujourd’hui avec Patrik Schumacher, dans une ligne toujours technologique et sculpturale.

Une écologie plastique

Bâtiments souvent énergiquement optimisés malgré la forme libre

Logiciels de simulation intégrés très tôt

Préfabrication complexe, réduction de matière

Évolution vers plus de durabilité après sa mort

3 choses à retenir

Zaha Hadid a transformé le langage architectural avec la courbe et le numérique.

Elle incarne une rupture formelle radicale et féminine.

Son œuvre reste vivante, spectaculaire et toujours en avance.

Par Camille Decambu