OMA / Rem Koolhaas : le laboratoire radical de l’architecture contemporaine

OMA, fondé par Rem Koolhaas, repousse les limites de l’architecture contemporaine avec des projets radicaux, critiques et iconiques.

“L’architecture ne doit pas réconforter. Elle doit provoquer.” — Rem Koolhaas

OMA (Office for Metropolitan Architecture) est fondé en 1975 par Rem Koolhaas, Elia Zenghelis, Zoe Zenghelis et Madelon Vriesendorp à Rotterdam. Rem Koolhaas, figure centrale, est à la fois architecte, théoricien, urbaniste, professeur, écrivain, et agitateur permanent.

OMA fonctionne comme un laboratoire collectif, avec des antennes à Rotterdam, New York, Doha, Hong Kong… et une branche recherche indépendante : AMO, dédiée au design, à la prospective et aux stratégies non construites.

L’agence développe des projets à la fois radicaux, intellectuels et pragmatiques, en refusant toute esthétique figée.

ADN du cabinet

OMA se distingue par :

Une architecture contextuelle, critique, parfois volontairement brutale

Un goût pour les formes hybrides, déstabilisantes, postmodernes

Une recherche constante sur les usages, les flux, les programmes mixtes

Des projets souvent iconiques mais non signature, très différents les uns des autres

OMA n’impose pas un style, mais une méthode de pensée.

5 projets emblématiques d’OMA

Bibliothèque centrale de Seattle (2004, USA)

Empilement programmatique en spirale, façade en verre pixelisée. Architecture logicielle, lecture fluide, spatialité inédite.



Siège CCTV (2012, Pékin)

Tour en boucle de 234 m formant un ruban structurel. Icône géopolitique, défi d’ingénierie, anti-gratte-ciel.



Fondation Prada (2015, Milan)

Réhabilitation d’une ancienne distillerie en campus culturel. Mix ancien/contemporain, béton brut, bâtiments-or.



Garage Museum of Contemporary Art (2015, Moscou)

Transformation d’un ancien restaurant soviétique. Épure muséale, transparence radicale.



Bibliothèque Alexis de Tocqueville (2016, Caen)

Forme en croix dans le port, zones programmatiques croisées. Architecture de flux, d’échange et de centralité.



AMO : la branche conceptuelle d’OMA

Créée en 1998, AMO explore tout ce qui dépasse le champ classique de l’architecture :

Stratégie politique, design de marque, scénographie, urbanisme climatique.

AMO a travaillé avec IKEA, Prada, l’UE, les JO, Harvard, etc.

C’est l’outil de Rem Koolhaas pour produire de l’intelligence appliquée, sans forcément construire.

Une agence internationale, critique, influente

OMA forme de nombreux talents (Bjarke Ingels, Jeanne Gang, Reinier de Graaf…).

L’agence repousse constamment les limites de la discipline, en croisant art, théorie, ingénierie, politique.

Koolhaas a reçu le Pritzker Prize (2000), la Biennale de Venise (2010), et continue d’enseigner à Harvard et à l’AA School.

Une écologie urbaine et programmatique

Optimisation des usages pour éviter l’étalement

Réhabilitation de bâtiments existants

Réduction des matériaux “symboliques” au profit de la logique structurelle

Projets d’échelle XXL traités avec lucidité plutôt qu’ornement

OMA parle d’écologie en termes d’organisation, de densité et de flux, pas de greenwashing.

3 choses à retenir

OMA est un laboratoire d’architecture urbaine, critique et contextuelle.

Chaque projet est pensé comme un système d’usages avant d’être une forme.

Rem Koolhaas a créé une méthode de pensée appliquée à l’urbain mondial.



Par Camille DECAMBU