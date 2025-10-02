Ma Yansong : l’architecte chinois qui reconnecte la ville à la nature

Ma Yansong, fondateur de MAD Architects, réinvente l’architecture en Chine avec des projets poétiques, futuristes et connectés à la nature.

“L’architecture doit être émotionnelle, pas seulement fonctionnelle.”

Une trajectoire entre deux mondes

Né à Pékin en 1975, Ma Yansong est formé aux États-Unis, à Yale, mais c’est en Chine qu’il décide de créer son agence MAD Architects en 2004. Son objectif : changer le visage des villes asiatiques, souvent étouffées par l’urbanisation galopante.

Il veut construire une architecture émotionnelle, qui reconnecte les habitants à la nature, à la culture et à leurs sens. Très vite, il impose un style unique : organique, poétique et futuriste.

Il fait partie de cette génération d’architectes chinois qui refusent la copie du modèle occidental et affirment une vision nouvelle, inspirée de la philosophie orientale autant que de la science-fiction.

Une approche : l’architecture paysage

Ma Yansong ne dessine pas des bâtiments. Il imagine des formes mouvantes : nuages, montagnes, dunes, vagues.

Et si une tour devenait une sculpture vivante ?

Et si un opéra se fondait dans le paysage enneigé ?

Et si une ville dense retrouvait le lien avec le ciel et l’eau ?

Ses projets défient les angles droits, les plans rigides, les façades standardisées. Pour lui, l’architecture doit provoquer un sentiment, un souvenir, une émotion. Il revendique un urbanisme plus doux, plus rêveur, plus spirituel.

5 projets qui incarnent sa vision

Absolute Towers (Mississauga, Canada)

Deux tours résidentielles torsadées, surnommées “Marilyn Monroe” pour leurs courbes dynamiques.

Un manifeste d’architecture sensuelle, contre les barres rigides classiques.

Harbin Opera House (2015, Chine)

Un bâtiment qui surgit du sol enneigé comme une dune de glace.

Parfaite intégration au paysage, matériaux fluides, acoustique de haut niveau. Un dialogue entre nature et culture.

Chaoyang Park Plaza (Pékin)

Un ensemble de tours inspirées des montagnes traditionnelles chinoises.

Mélange de verre sombre, végétation, et formes sculptées.

Lucas Museum of Narrative Art (Los Angeles, en cours)

Un projet pharaonique initié par George Lucas (Star Wars).

Bâtiment galactique et courbes organiques, à mi-chemin entre vaisseau spatial et paysage futuriste.

Huangshan Mountain Village (Chine)

Des immeubles résidentiels en terrasse, adossés aux montagnes mythiques de Huangshan.

Architecture “caméléon” fondue dans le relief.

Un architecte star, mais discret

Ma Yansong n’est pas un showman. Il parle peu, mais ses projets parlent fort. Il est l’un des premiers architectes chinois à obtenir une reconnaissance internationale, tout en gardant un profond enracinement local.

Il enseigne à l’Université de Tsinghua à Pékin, intervient dans les grandes conférences mondiales, et publie régulièrement sur la place de la nature en ville.

Une écologie contemplative

Chez MAD, la durabilité n’est pas seulement technique.

Il s’agit de restaurer le lien sensible entre l’homme et l’environnement.

Les matériaux, la lumière, la ventilation naturelle, l’eau et le végétal sont au cœur des projets.

Pas de technologie tapageuse, mais une écologie sensorielle, intégrée dans la forme et l’usage.

3 choses à retenir

Ma Yansong crée une architecture fluide, inspirée de la nature et du paysage chinois traditionnel.

Il remet la poésie, le mystère et l’émotion au cœur du projet architectural.

Il milite pour une ville apaisée, où l’on contemple autant qu’on habite.

Par Camille DECAMBU