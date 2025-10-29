Norman Foster : l’architecte de la haute technologie au service de la ville durable
Publié le 29 octobre 2025, mis à jour le 28 octobre 2025 à 14h33, par Batiweb Rédaction
“Notre objectif n’est pas de construire pour aujourd’hui, mais pour les générations futures.”
Une trajectoire entre modernité, ingénierie et résilience
Né en 1935 à Manchester, Norman Foster fonde Foster + Partners en 1967. Très vite, il devient le chef de file de l’architecture high-tech, au croisement de l'ingénierie structurelle, du design industriel et de l'urbanisme.
Il a signé plus de 300 projets dans le monde entier, des gratte-ciel emblématiques aux aéroports en passant par les sièges de multinationales ou les équipements publics. Son credo : technologie, transparence, durabilité.
Une approche : l’efficience structurelle comme esthétique
- Et si une façade pouvait réduire la consommation énergétique de moitié ?
- Et si les bâtiments devenaient des machines à capter le vent et la lumière ?
- Et si un aéroport était aussi fluide qu’un centre commercial ?
Foster allie haute technologie, efficacité environnementale et élégance rationnelle. Il a ouvert la voie aux projets intelligents, adaptatifs et durables bien avant que ces termes deviennent tendance.
5 projets qui incarnent sa vision
Reichstag (1999, Berlin)
Rénovation du Parlement allemand avec une coupole vitrée ventilée naturellement.
Transparence politique et thermique.
HSBC Building (1985, Hong Kong)
Tour suspendue, assemblée comme un Meccano géant.
Symbole de la dématérialisation structurelle.
Apple Park (2017, Cupertino)
Siège d’Apple conçu comme un anneau végétalisé.
Énergie renouvelable, ventilation naturelle, campus connecté.
Aéroport de Pékin-Daxing (2019)
Toiture organique, logistique optimisée, fluidité des parcours.
Ville aéroportuaire intelligente.
The Gherkin (2003, Londres)
Tour iconique en forme de balle, avec système de double façade.
Performance thermique, forme sculpturale.
Un maître de la maîtrise
Foster est une figure tutélaire, mentor pour une génération d’architectes internationaux. Il est lordé par la Reine, ambassadeur mondial de l’innovation architecturale.
Une écologie technologique
- Façades performantes
- Systèmes intelligents (lumière, air, flux)
- Végétalisation, énergies renouvelables
- Réduction de l’empreinte carbone à toutes les étapes
Foster anticipe les besoins avant que les normes les imposent.
3 choses à retenir
- Foster pense la ville du futur avec les outils d’aujourd’hui.
- Il incarne une architecture technologique, économe et visionnaire.
- Il a posé les bases de l’architecture intelligente et responsable.
Par Camille Decambu
