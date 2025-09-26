Herzog & de Meuron : les maîtres suisses de la matérialité et de la transformation
Mis à jour le 26 septembre 2025 à 11h40
“Nous voulons créer des lieux avant de créer des formes.”
Fondé en 1978 à Bâle, Herzog & de Meuron réunit Jacques Herzog et Pierre de Meuron, deux architectes suisses célèbres pour leur variété formelle, leur rigueur structurelle et leur obsession de la matière.
Lauréats du Pritzker Prize en 2001, ils mènent un travail à la fois radical, raffiné et profondément contextuel, combinant technologie, culture du site et expérimentation matérielle.
ADN du cabinet
- Démarche non stylistique : chaque projet est une réponse unique
- Grande attention aux textures, façades, lumière et détail constructif
- Travaux entre art, industrie et architecture (souvent avec des artistes)
- Expérimentation sur les programmes et les typologies
5 projets emblématiques
Stade Allianz Arena (2005, Munich)
- Façade gonflable à LED, forme uniforme et lumineuse.
- Architecture de signal, modularité des couleurs selon les clubs.
Tate Modern (2000, Londres)
- Transformation d’une centrale électrique en musée d’art.
- Réutilisation industrielle, monumentalité sobre.
Fondation Beyeler (1997, Riehen)
- Musée dans un parc, toiture légère, béton et verre.
- Lien nature/art, architecture muséale de référence.
LAB at Roche (2011–2024, Bâle)
- Tours de recherche avec logique modulaire.
- Architecture scientifique, évolutive et dense.
Elbphilharmonie (2016, Hambourg)
- Extension contemporaine sur ancien entrepôt.
- Vague de verre, acoustique exceptionnelle, symbole urbain.
Des créateurs discrets mais puissants
Herzog & de Meuron sont réputés pour leur exigence et leur cohérence.
Ils sont sollicités dans le monde entier, de Pékin à Paris, de Miami à Beyrouth, pour des projets où la matière parle autant que la forme.
Une écologie matérielle
- Réutilisation de bâtiments industriels
- Travail sur la performance thermique des façades
- Matériaux bruts, locaux, sans sur-traitement
- Stratégies passives et intégration fine au contexte
3 choses à retenir
- Herzog & de Meuron créent des bâtiments riches en matières, sobres en symboles.
- Ils repensent chaque programme avec précision, calme et puissance.
- Leur travail est à la croisée de l’art, de la ville et de la structure.
Par Camille DECAMBU
