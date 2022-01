1,2 milliard d'euros consacrés au plan de rénovation des écoles de Marseille

Benoît Payan, maire de Marseille, a annoncé ce mercredi le lancement du vaste plan de rénovation des 470 écoles marseillaises, estimé à 1,2 milliard d'euros. Pour ce projet - qui vise à rénover en priorité les 174 écoles les plus délabrées - la ville bénéficiera de 400 millions d'euros subventionnés par l'État, et 650 millions d'euros d'emprunts garantis.

En septembre dernier, Emmanuel Macron se déplaçait à Marseille pour dévoiler les contours du plan « Marseille en grand », comprenant notamment des chantiers d'accessibilité, la création de lignes de tramway et de bus, l'automatisation du métro, l'extension de l'aéroport, ou encore la modernisation du port. Le tout pour un budget total d'1,5 milliard d'euros subventionnés par l'État, hors un plan spécifique visant à rénover les 174 écoles les plus délabrées.

470 écoles à rénover

Pour rénover les 470 écoles de la ville, et en priorité les 174 les plus vêtustes, Benoît Payan, maire socialiste de Marseille, prévoit un budget nécessaire d'1,2 milliard d'euros.

Le 14 décembre, le Premier ministre Jean Castex annonçait une aide de l'État de 400 millions d'euros, et garantir 650 millions d'euros d'emprunts sur les 800 millions d'euros mobilisés par la ville.

Ce mercredi 19 janvier, le maire de Marseille a officiellement donné le coup d'envoi de ce plan de rénovation des écoles lors de la visite du groupe scolaire « Saint-Louis Gare », qui fera l'objet de la toute première rénovation.

« C'est le premier projet de la grande aventure du plan écoles que l'on a lancé. Pour les Marseillais, c'est le premier qui sortira (à la rentrée 2023). C'est un symbole », a estimé Benoît Payan.

Ce groupe scolaire comprend actuellement 11 classes élémentaires et 6 classes de maternelle, pour un total de 322 élèves. Le projet : rénover le groupe scolaire en créant des espaces supplémentaires, notamment une bibliothèque, un atelier et un gymnase, et installer des panneaux solaires pour alléger la facture énergétique. À terme, le groupe scolaire devrait accueillir 27 classes, pour un total de 500 élèves.

« En 2022, 30 chantiers de rénovations lourdes seront menés », a annoncé le maire de Marseille, qui promet le lancement de 80 chantiers d'ici la fin de son mandat en 2026.

Ce dernier a également annoncé la création prochaine d'une structure de pilotage de ce plan, la « Société publique des écoles marseillaises », dont il sera président. « C'est la boite à outil qui va nous permettre de construire des écoles de manière intelligente, rapide et efficace », a-t-il argué.

Claire Lemonnier