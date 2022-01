France Rénov' : Emmanuelle Wargon inaugure le nouveau service

Annoncé en octobre dernier, le lancement de France Rénov', nouveau service public pour la rénovation énergétique de l'habitat s'est matérialisé ce mercredi 12 janvier par la visite d'un nouveau guichet France Rénov' à Montreuil (93), suivie d'une conférence de presse. Lors de cette dernière, la ministre déléguée au Logement est notamment revenue sur le succès de MaPrimeRénov' et le futur décret précisant les conditions pour devenir « Accompagnateur Rénov' ».

En octobre dernier, le ministère de la Transition écologique annonçait le lancement de « France Rénov' », nouveau service public unique pour la rénovation énergétique de l'habitat.

Ce mercredi 12 janvier, Emmanuelle Wargon, ministre déléguée au Logement, a officiellement inauguré ce nouveau service à travers la visite d'un guichet France Rénov' à Montreuil (93), suivie d'une conférence de presse.

Lors de cette conférence, la ministre déléguée au Logement, Thierry Repentin, président de l'Agence Nationale de l'Amélioration de l'Habitat (ANAH), et Valérie Mancret-Taylor, directrice générale de l'ANAH, sont notamment revenus sur le lancement de France Rénov', de Mon Accompagnateur Rénov', et du Prêt Avance Rénovation, et sur le succès de MaPrimeRénov'.

Depuis le 1er janvier, les particuliers cherchant à réaliser des travaux de rénovation énergétique passent désormais par une plateforme et un numéro de téléphone unique (france-renov.gouv.fr et le 0 808 800 700) pour toutes leurs demandes d'aide.

« France Rénov', c'est une marque qui simplifie, qui unifie, et qui clarifie le message, et le service qui va être rendu à nos concitoyens. C'est une nouvelle étape que nous franchissons en 2022 après avoir simplifié et massifié les aides avec MaPrimeRénov' en 2021 », a déclaré Emmanuelle Wargon.

France Rénov', c'est aussi 450 guichets physiques issus de la fusion des Points rénovation information de l'ANAH et des anciens Espaces conseils FAIRE. Ces guichets emploient d'ores et déjà 1 000 conseillers. Un nombre « en augmentation rapide » selon la ministre déléguée au Logement.

MaPrimeRénov' : l'ANAH vise 800 000 dossiers engagés pour 2022

Pour Thierry Repentin, président de l'ANAH, la mise en place de France Rénov' est le « maillon de lisibilité qu'il manquait ». Il rappelle notamment le succès rencontré par MaPrimeRénov' et le chemin parcouru, avec plus de 700 000 dossiers déposés en 2021, contre seulement 70 000 en 2016, soit une multiplication par 10 en 5 ans. Grâce au budget de 3,2 milliards d'euros consacré à l'ANAH pour 2022, le président de l'agence espère désormais que plus de 800 000 dossiers pourront être engagés sur l'année à venir.

« C'est de l'activité pour les entreprises de la rénovation, mais aussi des sommes qui permettent à nos concitoyens de pouvoir engager des travaux conséquents de l'amélioration de l'habitat et de diminution de la facture énergétique », a-t-il estimé.

Mon Accompagnateur Rénov' : un décret attendu pour préciser les conditions d'agrément

Cette conférence de presse a également été l'occasion pour la ministre du Logement de revenir sur le déploiement de « Mon Accompagnateur Rénov' ». Ces derniers permettront d'accompagner les Français dans leurs travaux de rénovation énergétique sur le terrain.

La ministre a souligné que les conseillers des guichets France Rénov' pouvaient d'ores et déjà réaliser ce type d'accompagnement à domicile. « Mon Accompagnateur Rénov' commence dès maintenant puisque les agents des guichets France Rénov' peuvent faire cet accompagnement, donc les Français n'ont pas besoin d'attendre le deuxième semestre », a-t-elle précisé.

La ministre a ajouté qu'un décret devrait être publié « dans les semaines ou mois qui viennent », afin de spécifier quels autres professionnels pourront être agréés pour réaliser cette mission à partir du 1er janvier 2023.

Emmanuelle Wargon a précisé qu'il lui semblait évident que cela concerne les architectes et urbanistes, et que le sujet était encore en débat pour d'autres professionnels du bâtiment, et pour les délégataires de Certificats d'Économies d'Énergie (CEE).

Claire Lemonnier