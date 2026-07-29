En Gironde, les entreprises du BTP mobilisées contre les incendies
42 000 hectares de terrains brûlés et 120 000 personnes évacuées : voici le bilan des incendies en Gironde, rapportés par le média Ici.fr, ce mardi 28 juillet dans l'après-midi.
La Belgique a envoyé en France des moyens pour lutter contre l'incendie déclenché le 22 juillet dans le département, suivi des mégafeux dans le Var et dans les Landes.
Des engins de chantier pour ralentir la progression du feu
« Nous saluons l’engagement remarquable des sapeurs-pompiers, des forces de sécurité, des collectivités, des services de l’État et des bénévoles mobilisés sans relâche depuis le début de la crise », a déclaré sur LinkedIn ce dimanche 26 juillet Véronique Gasciolli. L'élue à la Commission Consultative des Marchés (CCI) Bordeaux Gironde évoque également un « renforcement des pare-feux autour du Camp de Souge avec les entreprises du BTP », citant Fayat et Guintoli.
Selon les estimations présentées le lundi 27 juillet par Serge Papin, ministre des PME, du Commerce et de l'Artisanat, 300 entreprises du secteur 190 salariés se sont mobilisés sur le territoire.
Il faut dire que Maxime Bonpays, délégué général de la Fédération française du bâtiment (FFB) Gironde, avait appelé, le 25 juillet, les adhérents locaux à prêter main forte mais aussi leurs engins de chantier. Plus précisément « des camions-citernes, bulldozers, tractopelles, pelles mécaniques, engins de terrassement, porte-engins », liste M. Bonpays sur LinkedIn.
Les entreprises du bâtiment en Gironde peuvent contacter le Centre opérationnel départemental d’incendie et de secours de la Gironde (Codis 33), à l'adresse mail codis@sdis33.fr. Les informations suivantes doivent être indiquées : coordonnées, type et nombre d’engins, commune, chauffeurs mobilisables, possibilités de transport et disponibilités.
« Ces matériels peuvent être essentiels pour ouvrir ou élargir des pistes, créer des pare-feux et des lignes d’appui, afin de ralentir l’incendieavant qu’il n’atteigne de nouvelles zones », explique sur LinkedIn Charlotte Gaumont, responsable études chez Lefebvre Paysages, entreprise basée à Vayres (Gironde).
L'appel a été aussi relayé par la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb) de Gironde, qui a déclaré être à disposition de ses adhérents, que ce soit sur les démarches ou un accompagnement spécifique.
Les organisations locales sont disponibles pour aux contacts suivants :
FFB Gironde : via l'application MaFFB33 ou au 05 56 43 61 23
CAPEB Gironde : contact@capeb33.fr ou au 05 56 11 70 70
Chambre de Métiers et de l'Artisanat Gironde : 3006 (numéro unique des entreprises,appel gratuit)
Pour proposer votre aide, voici le numéro vert de Bordeaux Métropole : 0 800 006 090
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