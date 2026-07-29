Philippe Poujol est réélu président du syndicat professionnel des grossistes-distributeurs en décoration pour quatre ans. Focus sur sa feuille de route 2026-2030.

Le 18 juin dernier, s'est réuni le Conseil d’administration de la Fédération Nationale de la Décoration (FND). L'occasion de réélire à la tête du syndicat professionnel des grossistes-distributeurs en décoration Philippe Poujol, pour un mandat de quatre ans.

Le bureau de la fédération se compose ainsi :

Philippe Poujol, président

Marc Séguret, vice-président

Philippe Joubeaux, trésorier et président d’honneur

Denis Chevalier, trésorier adjoint et chargé de la communication

Juliette Laporte, Vincent Kuss, Emmanuel Guéret et Patrice Combedimanche, membres

La feuille de route 2026-2030 de la FND

Cette réélection couronne d'une certaine façon le travail mené par la FND sous la présidence de M. Poujol. La fédération lui doit sa visibilité accrue auprès des décideurs économiques et institutionnels, l'importance de l'outil DécoData dans les mesures du marché, l'accent mis sur les Rencontres Nationales de la Décoration et la cohésion entre adhérents.

« Le chemin parcouru ne se prolonge pas à l’identique. C’est même un monde nouveau qui se présente à nous. Il appelle à réactualiser la lecture de notre secteur, à progresser encore sur la valeur ajoutée délivrée par notre fédération et à pivoter vers le monde qui vient. La feuille de route 2026-2030 procède de cette triple exigence », commente Philippe Poujol.

Quatre priorités ont été définies par la FND :

fournir une information qualifiée aux adhérents ;

leur donner aussi les moyens de comprendre les évolutions économiques, réglementaires et numériques du secteur ;

positionner la décoration comme filière stratégique dans l'entretien-rénovation ;

et conserver le rôle du grossiste-spécialiste.

« Ces quatre axes forment un ensemble cohérent au service d’une même conviction : notre filière crée de la valeur économique, sociale et territoriale. C’est en affirmant cette contribution que nous renforcerons son attractivité et sa capacité de développement », poursuit le président réélu avant de conclure : « Nous parlons beaucoup d’entreprises à mission. Il est temps d’imaginer des secteurs à mission. La distribution professionnelle de la décoration peut devenir la première filière reconnue comme telle. La crise sanitaire a démontré notre capacité à nous mobiliser, à innover et à répondre présents. Cette reconnaissance doit désormais s’inscrire dans un engagement partagé entre l’État et la filière. »