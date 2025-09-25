Subventions Fipu : OPPBTP vous accompagne dans vos démarches
Subventions Fipu : comment l’OPPBTP peut-il m’accompagner ?
Engagé depuis de nombreuses années dans la prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS), l’OPPBTP propose aux entreprises un accompagnement complet : diagnostic terrain, formations spécialisées et aide à la constitution de dossiers de subvention Fipu.
Un diagnostic terrain sur la problématique des TMS
Les conseillers en prévention de l’OPPBTP réalisent un diagnostic terrain personnalisé en une journée.
À l’issue, un plan d’action est présenté, incluant :
- des actions de prévention adaptées,
- des formations,
- des actions de sensibilisation,
- l’aide au montage d’un dossier de subvention Fipu,
- des études ergonomiques ciblées.
Des conseils et formations spécialisées
L’OPPBTP propose des parcours de formation tels que ADAPT-BTP et ADAPT métier, pour mieux prévenir les risques liés aux TMS.
L’aide à la constitution du dossier de subvention Fipu
Les conseillers accompagnent les entreprises dans :
- le montage du dossier via Net-entreprises.fr,
- la vérification de l’éligibilité du matériel,
- la constitution des pièces justificatives.
Des aides financières conséquentes en 2024
Le Fipu met à disposition 150 millions d’euros d’aides, dont 70% pour les entreprises de moins de 49 salariés. Elles concernent :
- les manutentions manuelles de charges,
- les postures pénibles,
- les vibrations mécaniques.
Comment contacter votre conseiller OPPBTP ?
Les entreprises peuvent :
- s’adresser directement à leur conseiller OPPBTP,
- contacter les agences régionales,
- dialoguer en ligne avec les experts via le site de l’OPPBTP.
Petocask, l'appli qui sensibilise les apprentis du BTP aux risques professionnels
L'OPPBTP annonce le lancement son application mobile Petocask. Elle a pour vocation d'éduquer les jeunes apprentis, en leur faisant intégrer des notions de sécurité de manière ludique.
Prémonter au sol les charpentes fermettes
Le prémontage au sol des charpentes fermettes permet d’améliorer les conditions de travail des compagnons. Ce mode opératoire supprime le risque de chute de hauteur. Par ailleurs, les postures de travail...
Faciliter la manutention des vitrages avec un lève-vitre
L’utilisation du lève-vitre améliore très nettement les conditions de travail des compagnons. Les postures pénibles et le port de charges sont moins fréquents, que ce soit sur les chantiers ou à l’atelier,...
Prévention des chutes de hauteur : le coût des équipements, principal frein
Où en est la prévention des chutes de hauteur au sein des entreprises du BTP ? C’est à cette question que tente de répondre une récente enquête. Si les travailleurs adoptent majoritairement les équipements...