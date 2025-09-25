Subventions Fipu : OPPBTP vous accompagne dans vos démarches

Subventions Fipu : comment l’OPPBTP peut-il m’accompagner ?

Engagé depuis de nombreuses années dans la prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS), l’OPPBTP propose aux entreprises un accompagnement complet : diagnostic terrain, formations spécialisées et aide à la constitution de dossiers de subvention Fipu.

Un diagnostic terrain sur la problématique des TMS

Les conseillers en prévention de l’OPPBTP réalisent un diagnostic terrain personnalisé en une journée.

À l’issue, un plan d’action est présenté, incluant :

des actions de prévention adaptées,

des formations,

des actions de sensibilisation,

l’aide au montage d’un dossier de subvention Fipu,

des études ergonomiques ciblées.

Des conseils et formations spécialisées

L’OPPBTP propose des parcours de formation tels que ADAPT-BTP et ADAPT métier, pour mieux prévenir les risques liés aux TMS.

L’aide à la constitution du dossier de subvention Fipu

Les conseillers accompagnent les entreprises dans :

le montage du dossier via Net-entreprises.fr,

la vérification de l’éligibilité du matériel,

la constitution des pièces justificatives.

Des aides financières conséquentes en 2024

Le Fipu met à disposition 150 millions d’euros d’aides, dont 70% pour les entreprises de moins de 49 salariés. Elles concernent :

les manutentions manuelles de charges,

les postures pénibles,

les vibrations mécaniques.

Comment contacter votre conseiller OPPBTP ?

Les entreprises peuvent :

s’adresser directement à leur conseiller OPPBTP,

contacter les agences régionales,

dialoguer en ligne avec les experts via le site de l’OPPBTP.

Pour en savoir plus exit_to_app