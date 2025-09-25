ConnexionS'abonner
Subventions Fipu : OPPBTP vous accompagne dans vos démarches

Communiqué
Publié le 25 septembre 2025
L’OPPBTP aide les entreprises à obtenir les subventions Fipu pour prévenir les TMS, grâce à un accompagnement personnalisé et des formations adaptées.
Subventions Fipu : comment l’OPPBTP peut-il m’accompagner ?

Engagé depuis de nombreuses années dans la prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS), l’OPPBTP propose aux entreprises un accompagnement complet : diagnostic terrain, formations spécialisées et aide à la constitution de dossiers de subvention Fipu.

Un diagnostic terrain sur la problématique des TMS

Les conseillers en prévention de l’OPPBTP réalisent un diagnostic terrain personnalisé en une journée.

À l’issue, un plan d’action est présenté, incluant :

  • des actions de prévention adaptées,
  • des formations,
  • des actions de sensibilisation,
  • l’aide au montage d’un dossier de subvention Fipu,
  • des études ergonomiques ciblées.

Des conseils et formations spécialisées

L’OPPBTP propose des parcours de formation tels que ADAPT-BTP et ADAPT métier, pour mieux prévenir les risques liés aux TMS.

L’aide à la constitution du dossier de subvention Fipu

Les conseillers accompagnent les entreprises dans :

  • le montage du dossier via Net-entreprises.fr,
  • la vérification de l’éligibilité du matériel,
  • la constitution des pièces justificatives.

Des aides financières conséquentes en 2024

Le Fipu met à disposition 150 millions d’euros d’aides, dont 70% pour les entreprises de moins de 49 salariés. Elles concernent :

  • les manutentions manuelles de charges,
  • les postures pénibles,
  • les vibrations mécaniques.

Comment contacter votre conseiller OPPBTP ?

Les entreprises peuvent :

  • s’adresser directement à leur conseiller OPPBTP,
  • contacter les agences régionales,
  • dialoguer en ligne avec les experts via le site de l’OPPBTP.

 

Pour en savoir plus exit_to_app

OPPBTP - Batiweb

Découvrez l'OPPBTP : Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des...

25 avenue du Général Leclerc
92660 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX
France

Plus d'informations


