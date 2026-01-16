Podcast
Mohed Altrad annonce sa candidature aux élections municipales de Montpellier

Publié le 16 janvier 2026, mis à jour le 16 janvier 2026 à 16h58, par Raphaël Barrou

Patron d'un groupe de BTP et président du club de rugby de la ville, Mohed Altrad a annoncé être candidat aux élections municipales de Montpellier. Le milliardaire, qui avait déjà atteint le second tour en 2020, en a profité pour annoncer les grands axes de son programme.
©Adobe Stock
« À un moment où beaucoup choisissent le confort, j'ai choisi le combat : j'ai décidé de me présenter comme candidat pour être le prochain maire de Montpellier. » C'est par ces mots que Mohed Altrad a annoncé qu'il se présentait une seconde fois à la mairie de Montpellier (Hérault).

Il l'a annoncé devant 500 personnes dans une salle du sud de la ville, estimant que Montpellier avait « besoin d'un bâtisseur ». Le milliardaire à la tête du groupe spécialisé dans la production et la distribution de matériel pour le BTP avait atteint le second tour il y a six ans.

Rejoint par l'humoriste Rémi Gaillard (arrivé 4e) et deux listes de gauche, il avait alors recueilli 18,12 %, largement battu par Michaël Delafosse (PS), élu avec 48,34 %, et Philippe Saurel (DVG), qui avait récolté 24,65 % des suffrages. 

Doubler le nombre de logements sociaux à Montpellier

 

Monsieur Altrad est aussi connu à Montpellier comme le président du club de rugby, le MHR, depuis 2011. En décembre 2022, il avait été reconnu coupable par le tribunal correctionnel de Paris d'avoir noué un pacte de corruption avec l'ex-patron de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte.

Il avait écopé d'une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d'amende. Tous les deux doivent être rejugés en appel en septembre 2026.

Mercredi 14 janvier, neuf partis de gauche et écologistes se sont rassemblés pour demander à Michaël Delafosse de se représenter. À deux mois de l'échéance, l'actuel maire de Montpellier n'a en effet pas encore déclaré ses intentions. 

Lors de l'annonce de sa candidature, Mohed Altrad a précisé plusieurs axes de son programme. Notamment la mise en place d'un couvre-feu à partir de 22 h pour les mineurs de moins de 16 ans ou encore la gratuité de la cantine scolaire pour tous les enfants.  Le chef d'entreprise a pris l'engagement de « créer 30 000 emplois » pour faire de Montpellier « une ville zéro chômeur » et a annoncé que les transports resteraient gratuits. 

Le projet controversé, porté par la métropole, d'implanter aux portes de Montpellier une unité de traitement CSR (pour combustibles solides de récupération) « sera abandonné définitivement », a-t-il aussi promis.

Dans son programme consultable en ligne, Mohed Altrad promet un logement accessibles pour « tous les Montpellierains ». Le candidat entend doubler le nombre de logements sociaux et faciliter l'accès à la propriété après 15 ans le parcours social. 

 

Par Raphaël Barrou (avec AFP)

