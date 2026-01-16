Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Bailleur privé : un autre statut adopté par les députés !

Partager l'article
Législation

Publié le 16 janvier 2026, mis à jour le 16 janvier 2026 à 17h21, par Virginie Kroun

Le 15 janvier au soir, les députés ont adopté un autre amendement sur le projet du statut du bailleur privé. Un dispositif plus encourageant pour l’investissement locatif, d’après la FFB.
©Adobe Stock
©Adobe Stock

« Voilà plus d’un an qu’un large consensus s’est établi sur le statut du bailleur privé, voilà plusieurs années que nombre d’acteurs économiques et politiques alertent sur la crise du logement. Un dispositif efficace a été démocratiquement voté au Parlement », déclare Olivier Salleron, président da Fédération française du bâtiment. 

L’amendement du député Mickaël Cosson (Mouvement démocrate), co-auteur du rapport parlementaire sur le sujet, a été adopté le 15 janvier dans la soirée, à quelques instants de la suspension des débats par le gouvernement. 

Cette nouvelle modification compense l’amendement du gouvernement, très décrié dernièrement par l’Alliance pour le logement.

Les loyers plafonnés et la baisse d’amortissement fiscal faisaient partie de ce statut « vidé de son contenu », selon la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI).

Il n’est plus le temps de « tâtonner » pour la FFB

 

La version approuvée à l’Assemblée nationale permet la mise sur le marché locatif de 40 à 50 000 logements au terme d’une année. « Le dispositif proposé par le gouvernement aboutirait, lui, à la production d’à peine 4000 à 5000 logements », compare la FFB.

Mais cette dernière pourrait passer de force. Amélie de Montchalin, ministre de l’Action et des Comptes publics, a réclamé un dispositif moins ambitieux. Tout en proposant que « si la version du gouvernement ne fonctionnait pas, dans un an, nous pourrions toujours revoir la jauge ».

Une option non acceptable pour la FFB, compte tenu de la crise du logement et de la disparition crainte pour l’investissement locatif. 

«Si la mise en œuvre d’un 49.3 ou d’ordonnances devait conduire le gouvernement à amoindrir ce dispositif, cela constituerait un incroyable déni de démocratie et un déni tout court face à la situation des 4 millions de Français mal logés en France et à tous ceux qui sont bloqués dans leur parcours résidentiel », avertit Olivier Salleron.

« L’urgence actuelle, reconnue par tous les acteurs, ne permet pas de tâtonner et de différer, sans fin, la résolution du problème », lit-on dans le communiqué de la fédération.

Par Virginie Kroun

Virginie Kroun
Journaliste - Batiweb

Virginie Kroun est journaliste au sein de la rédaction de Batiweb. De la presse BD durant ses études, elle atterrit en 2021 dans l’univers BTP, dont elle ne se lasse pas. Si elle couvre tous les thèmes du secteur, Virginie a ses sujets de prédilection : justice, patrimoine, prévention et matériaux biosourcés.

Voir la page auteur

Les tags associés

Sur le même sujet


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.