Léger mieux prévu pour l’activité Europe de Geberit en 2026
Publié le 16 janvier 2026, mis à jour le 16 janvier 2026 à 23h30, par Virginie Kroun
« Après un fort déclin depuis mi-2022, la demande dans le secteur de la construction s'est stabilisée dans l'ensemble en 2025 », observe Geberit dans son dernier bilan 2025. Le spécialiste suisse des équipements sanitaires doit publier ses résultats complets le 12 mars.
3,16 milliards de francs suisses de chiffre d’affaires ont été toutes dévoilés. Soit +4,8 % hors effets de change et +2,5 % une fois convertis en francs.
De belles perspectives dans la construction, comme la rénovation
Le groupe s’attend cependant en 2026 à une croissance du bâtiment en Europe, où il réalise 89 % de son CA. Face à la stabilisation des permis de construire, l’industriel prévoit une « légère croissance dans l’ensemble », sans pour autant une « reprise du marché ».
Geberit fonde également ses espoirs sur la rénovation, avec une « évolution légèrement positive », en vue notamment d’une « hausse des transactions dans l'immobilier ».
Le fabricant table aussi sur une forte demande en Inde et dans les Pays du Golfe. On ne peut pas en dire autant pour la Chine, où la demande régresse.
Au quatrième trimestre 2025, les ventes de Geberit se sont légèrement accélérées, grimpant de 6,4 %, après +5,4 % au troisième trimestre 2025.
Un bilan dans la « lignée des attentes », commente Alexander Koller, analyste chez Vontobel. Pour l’expert, le CA affiché par le groupe est solide, malgré « un environnement difficile dans l'immobilier résidentiel ».
Il juge cependant que la hausse de l'action sera limitée « à court terme », à cause d’une « valorisation élevée », suite à une forte appréciation en 2025. À 13 h 00 GMT, l’action a cédé de 5,21 % à 604,20 francs suisses, après avoir gagné plus de 18 % sur un an.
