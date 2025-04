Artisanat du bâtiment en AuRA : peu d’amélioration au T1 2025

La situation ne s’est pas vraiment améliorée au premier trimestre 2025 pour les entreprises artisanales du bâtiment de la région Auvergne-Rhône-Alpes, selon la dernière conjoncture de la CAPEB régionale. De nombreuses entreprises déplorent une baisse de leur chiffre d’affaires et de leur trésorerie.

Comme chaque trimestre, la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) Auvergne-Rhône-Alpes (AuRA) publie les résultats de son enquête, menée auprès de ses adhérents.

Au premier trimestre 2025, la situation reste sensiblement la même comparée au dernier trimestre 2024.

Plus de la moitié (51 %) des entreprises artisanales du bâtiment de la région constatent une activité difficile.

Dans le détail, les entreprises les plus impactées interviennent notamment dans les énergies renouvelables, la plâtrerie/isolation, la peinture/revêtement, et les travaux tous corps d’été et d’électricité.

D’un point vue géographique, les départements du Puy-de-Dôme, de la Loire, de la Drôme, du Rhône et de l’Ain sont les plus concernés par ce contexte morose.

Chiffre d’affaires et trésorerie : des indicateurs qui se dégradent

La trésorerie se dégrade pour un certain nombre d’entreprises, puisque 39 % déplorent un niveau faible ou insuffisant, soit 4 points de plus par rapport au trimestre précédent.

Côté chiffre d’affaires, 27 % enregistrent une baisse au premier trimestre, soit 5 points de plus.

Si les marges se stabilisent pour 74 % des entreprises, elles se détériorent pour 24 %.

En matière de carnets de commandes, la visibilité supérieure à 2 mois s’améliore légèrement de 2 points. Toutefois, 33 % des répondants ont toujours moins d’un mois de prévisionnel, soit +3 points par rapport au dernier trimestre 2024.

Dans ce contexte incertain, peu d’entreprises du bâtiment projettent de recruter. Seules 13 % d’entre elles sont en recherche de main d’œuvre, tandis que 87 % préfèrent stabiliser leurs effectifs.

À noter que parmi les entreprises qui envisagent de recruter, le CDI est toujours privilégié par 64 % d’entre elles.

