Fermetures d'entreprises BTP : alerte sur le secteur en 2025

En ce début 2025, le bâtiment subit une hausse inquiétante des faillites, reflet d’un marché en crise et de conditions économiques de plus en plus tendues.

Le secteur du BTP face à une crise sans précédent

En 2024, plus de 12 700 entreprises du BTP ont fermé leurs portes, un chiffre qui illustre la fragilité croissante du secteur. Entre coût des matériaux en hausse, chute des constructions neuves et difficultés de trésorerie, de nombreuses entreprises peinent à se maintenir à flot. La Fédération Française du Bâtiment (FFB) prévoit une baisse de 5,6 % de l’activité en 2025, une nouvelle secousse qui pourrait encore aggraver la situation.

Un ralentissement brutal de la construction

Les chiffres sont sans appel : en 2024, seulement 350 000 mises en chantier ont été enregistrées, bien loin des 500 000 nécessaires pour répondre à la demande. La situation devrait empirer en 2025 avec une baisse prévue de 10 % des constructions neuves. Les taux d’intérêt élevés freinent les investissements immobiliers, tandis que les banques resserrent l’accès au crédit. Résultat : moins de nouveaux chantiers, plus de reports de projets, et davantage de tensions sur les entreprises du secteur.

Le BTP en chiffres : un secteur en souffrance

Année Défaillances d'entreprise BTP 2020 9 800 2021 8 500 2022 10 300 2023 11 500 2024 12 700

Une contraction de 5,6 % de l’activité attendue en 2025. Chute de 10 % des mises en chantier. 350 000 mises en chantier en 2024 (contre 500 000 nécessaires).

Ces chiffres dressent un constat préoccupant : la fragilité du secteur s’accentue, et la reprise tant attendue peine à se manifester.

Des solutions pour s’adapter et rebondir

Malgré ce contexte difficile, certaines opportunités existent pour les entreprises qui sauront se repositionner.

→ Se tourner vers la rénovation énergétique

Le marché de la rénovation énergétique se maintient à flot grâce aux dispositifs de soutien gouvernementaux. En 2025, plus de 5 milliards d’euros d’aides publiques seront alloués à la rénovation des logements et bâtiments.

Les entreprises spécialisées en isolation, chauffage et rénovation BBC voient leur carnet de commandes se remplir. Les artisans se forment aux nouvelles techniques pour répondre aux exigences des particuliers et du secteur tertiaire.

→ Miser sur la construction durable

Avec la RE2020, les normes de construction évoluent vers plus d’écologie et d’efficacité énergétique. Les entreprises qui adoptent des matériaux biosourcés ou des procédés de construction bas carbone tirent leur épingle du jeu.

Les innovations en bois, chanvre, béton bas carbone et préfabrication permettent de se démarquer sur un marché en mutation.

→ Accélérer la digitalisation des chantiers

L’adoption des nouvelles technologies est un levier clé pour optimiser la rentabilité et la productivité.

Le BIM, l’impression 3D et la gestion numérique des chantiers permettent une meilleure anticipation et des économies de coûts. Les entreprises qui investissent dans le digital améliorent leur compétitivité et leur gestion.

Le gouvernement en soutien, mais est-ce suffisant ?

Face à la crise, l’État a mis en place plusieurs mesures pour tenter de soutenir le secteur du BTP en 2025 :

Maintien et renforcement des aides MaPrimeRénov’. Investissements accrus dans la rénovation des bâtiments publics. Possibles ajustements pour faciliter l’accès au crédit immobilier.

Cependant, la FFB et la Capeb jugent ces aides insuffisantes et réclament un véritable plan d’urgence pour relancer la construction neuve et soutenir les PME en difficulté.

2025 : une année charnière pour le BTP

→ Quelles entreprises seront les plus touchées ?

En 2025, les petites structures (TPE et PME du gros œuvre et du second œuvre) restent les plus exposées aux fermetures. Contraintes par des marges réduites et des délais de paiement qui s’allongent, elles peinent à absorber les hausses de coûts.

Les segments les plus fragilisés :

Les entreprises de maçonnerie et de charpente, en raison de la chute du logement neuf.

Les promoteurs et constructeurs de maisons individuelles, fortement impactés par la hausse des taux d’intérêt.

Les TPE du second œuvre (peinture, plomberie) qui dépendent directement de la dynamique du neuf.

→ L’impact des JO 2024 sur le BTP en 2025

Les Jeux Olympiques de Paris ont stimulé certains secteurs de la construction en 2023 et 2024. Mais après l’événement, le marché risque de connaître un essoufflement.

Moins de grands projets publics à financer, ce qui pourrait ralentir l’activité sur les infrastructures. Certaines entreprises ayant bénéficié des JO pourraient faire face à une baisse soudaine de leur carnet de commandes.

→ Scénario pessimiste

Encore plus de fermetures d’entreprises artisanales et de TPE. Une contraction de 5 à 6 % de l’activité si la situation ne s’améliore pas. Une pénurie de main-d’œuvre qui s’aggrave, entraînant une perte de savoir-faire dans le secteur.

→ Scénario optimiste

Un rebond grâce aux investissements publics dans la rénovation énergétique. Un regain d’activité si les taux d’intérêt baissent et relancent le marché. Un secteur qui se modernise et adopte de nouvelles pratiques plus écologiques et numériques.

Verdict : 2025 sera une année de transition. Pour éviter un scénario catastrophe, les entreprises devront adapter leur modèle, innover et s’appuyer sur les marchés porteurs.

Un secteur en pleine mutation

Le BTP traverse une période délicate, mais il dispose encore de leviers pour rebondir. Si les entreprises arrivent à diversifier leur activité, investir dans l’innovation et s’adapter aux nouvelles réglementations, elles pourront survivre et préparer l’avenir.

Toutefois, sans un soutien plus fort de l’État et une relance du marché du neuf, de nombreuses PME risquent de disparaître.

Et vous, comment voyez-vous l’évolution du BTP en 2025 ? Contactez-nous pour témoigner !

Par Camille Decambu