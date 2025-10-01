Baromètre Batiweb – Prix matériaux et activité chantiers 2025 : entre rebond et incertitudes

Baromètre Batiweb 2025 : coûts de construction en baisse, rebond estival des chantiers, mais incertitudes avec la chute des permis.

Une rentrée contrastée pour le bâtiment

Le secteur du bâtiment français entame l’automne 2025 avec des signaux contradictoires. Si les coûts de construction semblent marquer une pause et que les mises en chantier rebondissent durant l’été, la chute persistante des permis de construire fait planer de lourdes incertitudes sur l’activité future.

Les coûts de construction se stabilisent

L’Insee indique que l’indice des coûts de la construction (CCI) a reculé de 2,8 % au T2 2025 par rapport au trimestre précédent et de 5,4 % sur un an. Un signe de détente après deux années d’inflation soutenue.

Dans le détail, les coûts de production progressent très légèrement (+0,1 % au T2 2025) :

Énergie : −6,4 % → baisse significative, allégeant certains postes.

Matériaux : +0,1 % → tendance quasi stable.

L’indice BT01, utilisé pour l’indexation des marchés, s’élève à 133,4 en juillet 2025, contre 133,1 en juin, confirmant une certaine stabilité.

Chantiers : un rebond estival encourageant

Le mois d’août 2025 a vu 30 192 logements mis en chantier, soit une hausse spectaculaire de +21,5 % par rapport à juillet. Cette reprise technique vient redonner un peu d’air après un début d’été hésitant.

Cependant, la tendance de fond reste préoccupante :

365 179 logements autorisés entre septembre 2024 et août 2025.

Soit une baisse de 14 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années.

Les mises en chantier bénéficient donc d’un rebond immédiat, mais la faiblesse des permis fragilise l’activité prévue pour 2026.

Comparaison avec 2022–2023 : du choc inflationniste à la stabilisation

Entre 2022 et 2023, les coûts de construction avaient bondi de plus de 20 %, sous l’effet combiné de l’explosion des prix de l’énergie et des matières premières.

En 2025, la situation se retourne :

Les indices (CCI, BT01) montrent une stabilisation.

Les entreprises souffrent moins de la flambée des prix, mais restent exposées à un déficit d’autorisations qui pèse sur l’avenir.

Conjoncture européenne : reprise fragile

D’après Eurostat, la production dans la construction a progressé en juillet 2025 :

UE : +0,6 % par rapport à juin ; +3,6 % sur un an.

Zone euro : +0,5 % par rapport à juin ; +3,2 % sur un an.

Cette reprise demeure fragile et soumise aux aléas conjoncturels.

Travaux publics : prudence pour 2025

Après une croissance de +2,3 % en 2024, le secteur des travaux publics aborde 2025 avec plus de retenue. Les arbitrages budgétaires des collectivités et les incertitudes économiques limitent les perspectives de développement.

Encadré pratique – Trois conseils pour les professionnels

Sécuriser les contrats : intégrer systématiquement des clauses d’indexation (BT01/IM). Optimiser les achats : avancer les lots énergivores pour profiter de la baisse de l’énergie, surveiller la stabilisation des matériaux. Anticiper la raréfaction : diversifier vers la rénovation performante et capter les marchés publics liés à la transition bas-carbone.

La lecture Batiweb

Cette rentrée illustre un paradoxe : les chantiers progressent mais les permis reculent. À court terme, l’activité bénéficie d’un rebond. À moyen terme, le risque est celui d’un ralentissement si la dynamique des autorisations ne repart pas.

Face à cette situation, les entreprises doivent adapter leurs stratégies : sécurisation des contrats, diversification des activités, anticipation des tendances bas-carbone.

Avec son Observatoire trimestriel, Batiweb continuera d’éclairer les professionnels grâce à une analyse régulière des coûts, des indices et des flux de chantiers.



Méthodologie et sources

INSEE : Indice des coûts de la construction (CCI), coûts de production, indices BT01 et IM.

SDES / Sit@del2 (Ministère de la Transition écologique) : logements commencés et autorisés.

Eurostat : production dans la construction (UE et zone euro).

FNTP : tendances et perspectives des travaux publics.

Rédaction Batiweb : analyses et lectures du marché.



