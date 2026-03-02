La filière bois a lancé sa mission « France Bois 2030 » à l'occasion du Forum international bois construction. Celle-ci vise à renforcer l'utilisation du bois dans le construction d'infrastructures liées aux Jeux olympiques et paralympiques d'hiver des Alpes françaises.

Les Jeux olympiques de Milan-Cortina à peine terminés, la filière forêt-bois a lancé officiellement la mission France Bois 2030 à l'occasion du Forum international bois construction. Une manière de favoriser l'utilisation du bois dans la réalisation des ouvrages olympiques et des aménagements liés aux Jeux olympiques et paralympiques des Alpes françaises.

La mission est cofinancée par le Comité professionnel de développement des industries Françaises de l'ameublement et du bois et par France Bois Forêt.

Une mission à l'image de France Bois 2024

À l'image de ce qui avait été fait pour les Jeux olympiques d'été de 2024 à Paris, avec le programme France Bois 2024, cette mission souhaite agir comme un « guichet unique » permettant l'information des parties prenantes de la mise en œuvre des JO.

« Notre filière s'est considérablement renforcée au cours des cinq dernières années, en termes de performance, de capacité et de savoir-faire, en matière de fabrication de panneaux à ossature bois ou encore de constructions multi-étages », souligne Gérard Gautier, président de France Bois 2030.

« Une construction bois bien menée, par des professionnels aguerris et spécialisés, permettra d’atteindre les objectifs de notre lettre de mission : 2/3 de ressource bois mobilisée d’origine française, 2/3 de produits bois dont la transformation est réalisée en France et 100 % des bois issus de forêts gérées durablement – PEFC ou FSC. »

Des travaux livrés en septembre 2029

Gérard Gautier est accompagné par Olivier Gaujard, chef de projet de France Bois 2030, et de l’ensemble des acteurs de la filière forêt-bois nationale, en coordination avec ses représentants en régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-d’Azur Fibois Aura et Fibois Sud.

C'est désormais un véritable sprint qui attend cette mission, les travaux devant être livrés pour septembre 2029 avant le lancement de la quinzaine olympique en février 2030.

Par ailleurs, France Bois Forêt a rencontré la ministre de la Transition écologique, Monique Barbut, mardi 24 février, au salon international de l'agriculture. L'interprofressionnelle de la filière forêt-bois s'est félicitée de la réouverture du guichet « renouvellement forestier ». Mais elle s'étonne que le communiqué diffusé par le ministère de la Transition écologique ne soit « pas conforme aux échanges concernant le calendrier et présente certaines orientations comme arrêtées, alors même que le dialogue doit [...] permettre d'en débattre ».