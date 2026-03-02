La feuille de route de Daikin France en 2026

Comment se profile l’activité pour Daikin en France en 2026, face à un marché résidentiel déjà chahuté ? Quelles perspectives R&D à l’échelle européenne ? Le point avec Philip Brangers, président de Daikin France.

Si Daikin attend mars pour établir son bilan 2025, son président France, Philip Brangers, nous décrit une certaine tendance : « Comme pour l’ensemble des acteurs, nous avons commencé une année difficile en 2025 sur le secteur résidentiel. L’instabilité politique, la baisse des aides, voire la suppression de MaPrimeRénov’ pendant une période, n’ont pas permis au marché de la pompe à chaleur de s’inscrire dans la croissance. Pourtant il y a une nécessité d’atteindre les objectifs de décarbonation fixés par la France et la technologie des pompes à chaleur a un vrai rôle à jouer », développe-t-il.

La canicule en juin a pu booster les besoins en climatisation avec un pic de ventes de pompes à chaleur air/air au cours de l’été. Mais sur l’ensemble de l’année, cela ne représente qu’une très légère croissance.

140 millions d’euros investis dans un centre d’essais en Belgique

Heureusement, le 23 janvier dernier, le ministère de l’Industrie a décidé que les aides CEE seront fléchées vers les modèles fabriqués en Europe. «Je pense que cela va nous aider en 2026 », commente Philip Brangers.

Car certes, Daikin est d’origine japonaise, mais l’entreprise est implantée industriellement depuis 50 ans en Europe. «Nous partons des besoins du marché français : nous les analysons, nous concevons les solutions adaptées, et leur production est ensuite assurée en Europe», détaille le président de Daikin France. Les plateformes logistiques de Daikin en France couvrent l’ensemble du territoire, du nord au sud.

Seules quelques pièces très spécifiques, comme les cartes électroniques de certains modèles, sont importées. «Le cœur d’une pompe à chaleur, c'est le compresseur. Un composant stratégique que nous fabriquons aussi en Europe, dans notre usine en République tchèque, depuis plus de dix ans. C’est pour nous un véritable avantage concurrentiel au service de la maîtrise technologique comme de la flexibilité », nous évoque M. Brangers.

Daikin poursuit également ses investissements en Europe, dont 140 millions d’euros consacrés à la construction d’un nouveau centre européen de développement (EDC) à Gand, en Belgique. Sa capacité d’accueil : 23 salles de test et 500 collaborateurs, sur une superficie de 30 600 m².

L'EDC européen de Daikin à Gand (Belgique) - ©Daikin

L’ensemble a pris racine au Tech Lane Science Park de Gand, à proximité de l’université et d’un hub de laboratoires, start-ups et entreprises technologiques. De quoi permettre à Daikin d’accéder plus facilement aux compétences en matière de pompes à chaleur, d’internet des objets (IoT) et d’intelligence artificielle (IA).

Le nouveau centre R&D complète le centre d’essais d’Ostende et double la capacité d’essais sur le territoire belge pour des solutions commercialisées à travers l’Europe. Ce nouvel équipement coordonne désormais les travaux de R&D menés en Tchéquie, en Allemagne, en Italie et en Turquie. L’EDC échange également avec les équipes réfrigération au Royaume-Uni, en Espagne ainsi qu’en Autriche.

Vers une plus grande transparence des prix sur la PAC

Le nouvel EDC de Gand intègre également des solutions de la gamme de pompes à chaleur Altherma 4 H au propane (R-290). En janvier 2026, cette gamme a été élargie avec trois nouvelles puissances : les tailles 4, 6 et 7, pour le marché résidentiel.

Une manière d’anticiper laréglementation européenne F-Gas, en vue de la fin des PAC Air/Eau monoblocs alimentées au R-32 dès janvier 2027. Rappelons que le propane (R-290), classé A3, premier est plus inflammable que le R-32.

Modèle de la gamme Altherma 4 H - ©Daikin France

Par conséquent, « le R-290 nécessite un traitement différent. Premièrement, sur la conception du système pour adapter chaque composant aux caractéristiques de ce fluide. D’autre part, dans la manipulation de ce fluide lors de la pose et de l’entretien de ces technologies. À ce titre, Daikin a mis en place un programme de formation spécifique Stand by Me Certified Partner, pour former les installateurs à l’usage de ce fluide, afin de garantir la sécurité du professionnel et de l'utilisateur », souligne Philip Brangers.

Daikin s’appuie également sur ses 7 centres de formation répartis dans toute la France, proposant de nombreux stages pour sensibiliser et accompagner les installateurs.

Une étude Ipsos bva réalisée pour Daikin et sortie fin janvier se penche sur le confort thermique des Français. 31 % des 1 000 personnes sondées se sentent en situation de précarité énergétique. En résultent certains usages : baisser le thermostat à 19-20°C au lieu de 20-21°C, chauffer uniquement quelques pièces, privilégier les couches de vêtements…

61 % du panel ont déjà lancé des travaux de performance énergétique, et 35 % prévoient d’en entamer d’ici trois ans. Sur les travaux envisagés, le remplacement du système de chauffage et d’eau chaude sanitaire trône (11 %), bien que talonné par l’isolation des murs et le remplacement des fenêtres (9 %). Le remplacement du chauffage est motivé par des raisons économiques chez 53 % des répondants.

La pompe à chaleur est citée comme solution de confort (75 %), écologique (66 %) et économique (66 %). Principal frein : le coût, estimé trop élevé par 57 % des Français qui n’ont pas franchi le pas de la PAC.

Raison pour laquelle Daikin veut s’engager dans une « plus grande transparence sur les prix clients » début 2025, nous confie Philip Brangers. En témoigne le choix de Daikin d’afficher les prix maximums TTC, afin d’offrir un « repère tarifaire » aux particuliers. Le fabricant déploie également tout un attirail d’outils numériques pour le dimensionnement, le suivi et le service après-vente…

« Pour faciliter les démarches administratives liées aux aides financières, nous venons de lancer Facil’Aides, en partenariat avec Sonergia et Drapo », poursuit le président de Daikin France. L’objectif : décharger les professionnels du traitement des dossiers d’aides de leurs clients particuliers et fluidifier l’ensemble du parcours.

Et le tertiaire dans tout ça ? Sur « le marché industriel ou commercial, on a plutôt bien performé », nous répond Philip Brangers. Ce segment repose notamment sur divers produits (VRV, chillers, CTA) et des installations sur mesure. À cela s’ajoute la démarche Daikin360, la mise en service et la connexion des systèmes jusqu’à l’assistance technique. Le but étant de répondre aux enjeux du décret tertiaire, en particulier sur la maintenance et le suivi des installations.

Côté solutions VRV, Daikin continue de miser sur sa solution VRV R-32, composée d’organes de sécurité de série. Une autre réponse à la réglementation F-Gas, comme aux prescriptions de l’article CH35 pour les ERP de 1ère à 4ème catégorie. Sans compter, depuis fin 2025, une nouvelle gamme VRV au CO2.