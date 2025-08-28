Le nombre de permis de construire se stabilise en juillet
Après un fort rebond en juin, le nombre de permis de construire délivrés est resté stable en juillet, selon les derniers chiffres du ministère de l’Aménagement du territoire.
Stabilité pour les permis de construire en juillet
Ainsi, au mois de juillet, 34 000 logements ont été autorisés à la construction, soit +0,6 % par rapport au moins de juin, qui avait enregistré +10,3 %.
Dans le détail, 22 500 permis ont été autorisés pour des logements collectifs (-0,2 %), et 11 500 pour des maisons individuelles (+2,1 %).
Sur les 12 derniers mois, 360 200 logements ont été autorisés à la construction, soit +3,8 %. Toutefois, ce nombre reste inférieur de 22 % à la moyenne des 12 mois précédant la crise sanitaire.
D’un point de vue régional, la Bretagne et les Pays de la Loire enregistrent la plus forte croissance de permis de construire (+13 %), alors que c’est la dégringolade dans les Outre-Mer (avec notamment -34 % en Guyane et -27 % en Guadeloupe) et dans le Centre-Val de Loire (-14 %).
L'évolution du nombre de logements autorisés sur les 12 derniers mois à fin juillet 2025. Source : SDES, Sit@del2
Pour rappel, à fin août 2022, 532 300 permis étaient enregistrés sur les 12 mois derniers mois, avant une chute continue jusqu’à début 2025.
Depuis le début de l’année, on observe une amélioration, avec 222 300 logements autorisés à la construction, soit +13,3 % par rapport à un an plus tôt.
Un recul des mises en chantier
Au mois de juillet, l’embellie est moindre pour les mises en chantier, avec un total de 27 500. C’est -9,5 % par rapport au mois de juin, mais ce dernier avait enregistré un bond de 44,3 %.
On enregistre notamment une baisse de 20,1 % des mises en chantier de logements collectifs ou en résidence (après +71,4 % en juin), mais une hausse de 12,5 % pour les logements individuels.
Sur les 12 derniers mois, 294 500 logements auraient été mis en chantier, soit +6 % par rapport aux 12 mois précédents, mais toujours -24 % par rapport aux 12 mois précédant la crise sanitaire.
Ces 12 derniers mois, le nombre de logements commencés augmente notamment en Guyane (+31 %), en Corse (+26 %), et en Île-de-France (+15 %), alors qu’il décline légèrement en Bourgogne-Franche-Comté (-3 %) et dans les Pays de la Loire (-1 %).
L'évolution du nombre de logements commencés sur les 12 derniers mois à fin juillet 2025. Source : SDES, Sit@del2
Par Claire Lemonnier
Dégâts miniers en Moselle : l’État renonce au pourvoi en cassation
La cour d'appel a accordé 3,2 millions euros d'indemnités à des propriétaires à Rosbruck (Moselle), de la part de l’État. Voulant d’abord se pourvoir en cassation, ce dernier a fini par se rétracter.
Innovation pergola : Amani, l’harmonie d’une architecture et du confort dans le jardin
Lignes épurées, harmonie visuelle, élégance architecturale, … la pergola bioclimatique Amani a été conçue avec passion. Chaque coup de crayon a été méticuleusement pensé. Découvrez cette innovation outdoor...
Ancien ou neuf : quel est le meilleur investissement en 2025 ?
Immobilier : investir dans l’ancien à rénover ou acheter dans le neuf ? Avantages, risques, rentabilité… Comparatif pour choisir selon vos objectifs.
Permis de construire : la Cour des comptes formule 7 recommandations
« Opaque », « onéreux », « complexe »… Voilà quelques qualificatifs employés par la Cour des comptes pour décrire le système de délivrance des permis de construire. Dans un rapport, l'instance et ses chambres...