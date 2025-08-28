Le nombre de permis de construire se stabilise en juillet

L’embellie se maintient pour les permis de construire, avec un nombre stable entre juin et juillet. Les mises en chantier, elles, déclinent légèrement.

Après un fort rebond en juin, le nombre de permis de construire délivrés est resté stable en juillet, selon les derniers chiffres du ministère de l’Aménagement du territoire.

Stabilité pour les permis de construire en juillet

Ainsi, au mois de juillet, 34 000 logements ont été autorisés à la construction, soit +0,6 % par rapport au moins de juin, qui avait enregistré +10,3 %.

Dans le détail, 22 500 permis ont été autorisés pour des logements collectifs (-0,2 %), et 11 500 pour des maisons individuelles (+2,1 %).

Sur les 12 derniers mois, 360 200 logements ont été autorisés à la construction, soit +3,8 %. Toutefois, ce nombre reste inférieur de 22 % à la moyenne des 12 mois précédant la crise sanitaire.

D’un point de vue régional, la Bretagne et les Pays de la Loire enregistrent la plus forte croissance de permis de construire (+13 %), alors que c’est la dégringolade dans les Outre-Mer (avec notamment -34 % en Guyane et -27 % en Guadeloupe) et dans le Centre-Val de Loire (-14 %).

L'évolution du nombre de logements autorisés sur les 12 derniers mois à fin juillet 2025. Source : SDES, Sit@del2

Pour rappel, à fin août 2022, 532 300 permis étaient enregistrés sur les 12 mois derniers mois, avant une chute continue jusqu’à début 2025.

Depuis le début de l’année, on observe une amélioration, avec 222 300 logements autorisés à la construction, soit +13,3 % par rapport à un an plus tôt.

Un recul des mises en chantier

Au mois de juillet, l’embellie est moindre pour les mises en chantier, avec un total de 27 500. C’est -9,5 % par rapport au mois de juin, mais ce dernier avait enregistré un bond de 44,3 %.

On enregistre notamment une baisse de 20,1 % des mises en chantier de logements collectifs ou en résidence (après +71,4 % en juin), mais une hausse de 12,5 % pour les logements individuels.

Sur les 12 derniers mois, 294 500 logements auraient été mis en chantier, soit +6 % par rapport aux 12 mois précédents, mais toujours -24 % par rapport aux 12 mois précédant la crise sanitaire.

Ces 12 derniers mois, le nombre de logements commencés augmente notamment en Guyane (+31 %), en Corse (+26 %), et en Île-de-France (+15 %), alors qu’il décline légèrement en Bourgogne-Franche-Comté (-3 %) et dans les Pays de la Loire (-1 %).

L'évolution du nombre de logements commencés sur les 12 derniers mois à fin juillet 2025. Source : SDES, Sit@del2

Par Claire Lemonnier