Un automne instable pour les matériaux de construction selon l'Unicem
« Après un été perturbé par les épisodes de canicule, le mois de septembre devrait renouer avec une trajectoire plus conforme aux tendances conjoncturelles sous-jacentes », annonce l'Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (Unicem), dans sa lettre conjoncturelle du mois de novembre.
« L’automne 2026 demeure marqué par une forte instabilité politique et sociale, dans un contexte de ralentissement économique et d’incertitudes internationales », abonde le représentant de l'industrie extractive avant de développer : « En France, la contestation sociale, le rejet du budget 2027 et l’approche de l’élection présidentielle entretiennent un climat peu favorable aux entreprises. Le secteur du BTP reste particulièrement exposé à la hausse des taux d’intérêt, à l’inflation et au recul des investissements publics sous l’effet des contraintes budgétaires. Dans ce contexte, l’activité des granulats et du BPE évolue au rythme de dynamiques contrastées : une nette dégradation des travaux publics, tandis que le rebond des mises en chantier de logements tarde encore à se traduire par une reprise de la demande de matériaux. »
Des variations baissières sur le BPE...
Entre le second trimestre 2026 et le troisième trimestre 2026, la production de béton prêt à l'emploi (BPE) progresse de 1,9 %. L'activité de ces trois derniers mois agmente même de 3,9 % sur un an. « Un signal plutôt encourageant qui demande à être confirmé », commente l'Union.
En septembre, l'activité se stabilise par rapport à août et baisse de 1,7 % sur un an. Sur la période janvier-septembre, une contraction de 4,4 % est constatée par rapport à la même période l'an passé.
Ce segment fléchit également de 3,5 % sur les douze mois glissants.
... comme sur les granulats
Niveau granulats, la production a fléchi de 2,4 % par rapport au mois d’août et de 5,6 % comparé à septembre 2025. À l'échelle trimestrielle, l'activité du T3 2026 diminue de 2,2 % par rapport au T2 2026 et 5,9 % par rapport au T3 2025.
« Au total sur les neuf premiers mois de l’année, l’activité des granulats perd 4 % sur un an et se contracte de 3,5 % en cumul sur douze mois glissants », est-il écrit dans le bilan de novembre.
Quatrième mois de recul consécutif pour l'indice matériaux
L'Unicem a également révélé l'indicateur matériaux pour le mois d'août, qui baisse de 1,5 % par rapport à juillet, de 7,1 % en glissement annuel, de 4,7 % entre le T2 2026 et T3 2026 et de 4,4 % comparée à l'an passé. Le cumul des huit des dernier mois se solde à -0,9 % et à -1,2 % en cumul sur douze mois.
«De l’autre côté de l’Atlantique, les élections de mi-mandat (midterms) signent la déroute du camp républicain de Donald Trump, un résultat dont les conséquences internationales sont encore difficiles à apprécier », relève également l'organisation.
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