Le marché du logement neuf poursuit sa dégringolade au troisième trimestre 2026. Les ventes reculent de 24,4 % et les mises en commercialisation atteignent un niveau historiquement bas. La FPI s'inquiète également de l'absence de reprise de l'investissement locatif malgré le dispositif Jeanbrun.

La crise du marché du logement neuf s'aggrave encore. Au troisième trimestre 2026, les réservations ont chuté de 24,4 % sur un an, à seulement 15 102 logements, selon les chiffres présentés jeudi 12 novembre par la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI). Tous les segments du marché sont touchés : les ventes aux propriétaires occupants reculent de 16,7 %, celles aux investisseurs particuliers de 3,7 %, tandis que les acquisitions en bloc, notamment réalisées par les bailleurs sociaux et les acteurs du logement intermédiaire, plongent de 39,6 %.

Fait nouveau : les promoteurs réduisent fortement le lancement de nouveaux programmes. Entre juillet et septembre, seuls 9 140 logements ont été mis en vente, soit une baisse de 32,1 % sur un an. Il s'agit du plus faible volume trimestriel jamais enregistré par l'Observatoire de la FPI.

Pour Pascal Boulanger, cette situation marque un tournant. Alors que le ralentissement de la construction durant la mandature municipale 2020-2026 s'expliquait, selon lui, par la réticence de nombreux élus locaux à autoriser de nouveaux projets, la dégradation actuelle trouve désormais son origine dans l'effondrement de la demande.

« Là, ce n'est plus une volonté municipale de ralentir, c'est nous, les promoteurs, qui ne mettons plus grand chose sur le marché », a expliqué le président de la FPI lors de la conférence de presse.

Cette contraction s'accompagne d'une multiplication des retraits d'opérations. Au troisième trimestre, le taux de retrait des opérations atteint 28 %, contre 17 % un an auparavant. Une évolution qui reflète, selon la fédération, les difficultés croissantes des promoteurs à trouver des acquéreurs.

Le dispositif Jeanbrun ne parvient pas à relancer les ventes

Autre source d'inquiétude pour la profession : l'absence de véritable reprise de l'investissement locatif, malgré l'entrée en vigueur du dispositif Jeanbrun. Après une amélioration au premier semestre, les ventes aux investisseurs particuliers sont reparties à la baisse au troisième trimestre, à seulement 2 483 logements.

Pascal Boulanger a exprimé sa « grande déception » et son étonnement devant l'absence de décollage des ventes, malgré l'amélioration du cadre fiscal. Les volumes restent ainsi proches de ceux observés en 2025, alors que le dispositif n'était pas encore en place.

Pour le président de la fédération, cette situation tient à la fois aux incertitudes économiques qui freinent les décisions d'achat et aux limites du mécanisme fiscal, dont les paramètres restent, selon lui, insuffisamment incitatifs.

La FPI réclame de nouvelles mesures dans le budget 2027

Face à cette situation, la FPI appelle une nouvelle fois le gouvernement à renforcer le statut du bailleur privé dans le projet de loi de finances pour 2027. Elle réclame notamment une hausse des taux et plafonds d'amortissement du dispositif Jeanbrun, ainsi que la possibilité de louer aux ascendants et descendants hors du foyer fiscal.

La fédération demande également la prolongation du prêt à taux zéro (PTZ) et de l'exonération des donations familiales destinées à l'achat d'un logement neuf.

Pour Pascal Boulanger, une intervention rapide est indispensable afin d'éviter que la baisse actuelle des mises en commercialisation ne compromette durablement la production de logements. « Nous voulons y croire encore, mais nous n’avons plus le temps d’attendre. Si rien ne bouge avant l’élection présidentielle, les dégâts seront considérables, pour les entreprises et leurs salariés comme pour tous les Français qui cherchent à se loger », affirme-t-il.