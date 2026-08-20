Les réservations de logements neufs par les particuliers ont reculé de 4,8 % au deuxième trimestre 2026, à 16 112 unités, tandis que l’offre a progressé de 11,1 %.

Les réservations de logements neufs par des particuliers ont diminué de 4,8 % au deuxième trimestre 2026 par rapport aux trois mois précédents, pour s’établir à 16 112 unités, selon les données du ministère de la Ville et du Logement publiées jeudi 20 août.

Sur les six premiers mois de l’année, 33 029 logements ont été réservés par des particuliers, un chiffre stable (+0,6 %) par rapport au premier semestre 2025, pire année de la crise qui touche le secteur du logement neuf depuis près de quatre ans.

Le repli du deuxième trimestre concerne aussi bien l’habitat collectif, avec une baisse de 4,6 % des réservations, que les maisons individuelles, en recul de 7,6 %. Ces données, corrigées des variations saisonnières, témoignent d’une demande encore fragile malgré les mesures mises en place pour soutenir le marché.

Une offre en nette hausse

Les promoteurs ont pourtant accru leur offre. Le nombre de logements mis en vente a progressé de 11,1 % au deuxième trimestre, pour atteindre 17 499 habitations. Conséquence, le stock de logements disponibles à la vente à fin juin a augmenté de 1,6 % par rapport à fin mars.

Le secteur, frappé depuis la mi-2022 par la remontée des taux d’intérêt et la dégradation des conditions d’accès au crédit, comptait sur le nouveau dispositif fiscal d’incitation à l’investissement locatif entré en vigueur fin février, à la faveur de l’adoption du budget de l’État pour 2026. Le gouvernement vise, grâce à cette mesure, la construction de 50 000 logements supplémentaires par an.

Pour l’heure, le dispositif ne semble pas suffire à relancer durablement les réservations des particuliers.

Les investisseurs institutionnels également en retrait

Les achats en bloc réalisés par les investisseurs institutionnels ont eux aussi reculé au deuxième trimestre. Leurs réservations ont diminué de 3,2 %, à 13 103 logements.

« Les réservations par des bailleurs sociaux diminuent (-6,9% au deuxième trimestre après +7,9% au trimestre précédent) tandis que les réservations à destination des autres acquéreurs augmentent (+16,7% après -18,3%) », détaille le Service des données et études statistiques (SDES) du gouvernement qui précise que ces données sont susceptibles d’être révisées.

Avec AFP