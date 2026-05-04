Deceuninck commercialise des portes PVC, combinant design minimaliste, performances thermiques et contenu recyclé.

Le fabricant Deceuninck présente une évolution de sa gamme de portes Elegant, articulée autour de solutions en PVC et de la technologie ThermoFibra. Cette offre se décline en deux modèles conçus à partir d’une plateforme commune de dormants, le module iCOR.

La version Elegant Infinity ThermoFibra se positionne comme une déclinaison haut de gamme, sans renfort acier, intégrant un ouvrant renforcé par des fibres de verre structurelles et une lèvre de vitrage de 7 mm. De son côté, le modèle Elegant Infinity repose sur des profilés à six chambres pour le dormant et l’ouvrant, avec des renforts en acier. Il est présenté comme « offrant un niveau de performance conforme aux exigences du marché et aux critères d’éligibilité des aides à la rénovation ».

Les deux configurations permettent l’intégration de panneaux et vitrages jusqu’à 54 mm pour la version ThermoFibra et 48 mm pour Infinity. Elles sont par ailleurs compatibles avec les systèmes de quincaillerie de sécurité multipoints disponibles sur le marché.

Un large choix de coloris

Selon l’industriel, la conception de cette gamme s’inscrit dans une tendance architecturale qualifiée de « néo-minimalisme », caractérisée par des lignes épurées et une mise en avant des détails. « Des surfaces calmes, des lignes qui s’effacent, des détails qui révèlent leur sophistication à mesure qu’on s’avance », décrit le fabricant.

La gamme propose un éventail étendu de finitions, avec 59 coloris plaxés annoncés résistants aux UV, 16 teintes laquées Décoroc à l’aspect satiné mat et trois teintes teintées dans la masse. Des panneaux personnalisables viennent compléter l’offre, afin de s’adapter aux différentes typologies de projets, qu’il s’agisse de constructions neuves ou d’opérations de rénovation.

Sur le plan industriel, les profilés sont fabriqués par coextrusion sur le site de Roye (Somme) et intègrent jusqu’à 45 % de matière recyclée. Cette technique associe PVC vierge et recyclé entre le cœur et l’enveloppe extérieure du profilé, « sans compromettre la qualité de surface ni les performances mécaniques », selon l’entreprise.

Pour le neuf et la rénovation

Le fabricant indique également que ses portes sont recyclables en fin de vie. « Les portes Elegant s’inscrivent dans le modèle d’économie circulaire que Deceuninck défend depuis plus de deux décennies et qui se concrétise dans sa capacité de recyclage annuelle de 45 000 tonnes de PVC sur son site de Diksmude en Belgique ».

Dans un contexte où la rénovation représente une part majoritaire du marché des portes en France, l’offre a été conçue pour couvrir à la fois les besoins du neuf et du remplacement. Les dormants de rénovation et monoblocs, disponibles jusqu’à 200 mm d’épaisseur, visent à assurer une compatibilité avec différents systèmes d’isolation, pour des applications allant du logement individuel au tertiaire.

Enfin, la technologie ThermoFibra constitue l’un des axes techniques mis en avant par le groupe. Elle repose sur l’intégration de fibres de verre continues dans les profilés lors de l’extrusion, en remplacement des renforts métalliques. « Cette technologie hybride unique sur le marché supprime les ponts thermiques générés par le métal, tout en garantissant une robustesse et une stabilité dimensionnelle irréprochable ». Selon l’entreprise, « les portes Elegant affichent ainsi des performances (…) d’isolation qui permettent aux portes Elegant de répondre aux critères les plus exigeants des réglementations thermiques actuelles, tout en restant éligibles aux dispositifs d’aides gouvernementales pour la rénovation énergétique ».