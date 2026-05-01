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Une architecture contemporaine sublimée par des façades acier Joris Ide à Rennes

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Communiqué
Publié le 01 mai 2026
Symbioz propose 35 logements passifs alliant performance énergétique et architecture avec les solutions constructives acier de Joris Ide.
Une architecture contemporaine sublimée par des façades acier Joris Ide à Rennes - Batiweb

Un projet de logements passifs au cœur des enjeux environnementaux

Conçu par l’agence Nicolas + Le Hen Architectes, ce programme de logements collectifs s’inscrit dans une démarche exigeante de construction passive. L’objectif : réduire drastiquement les besoins énergétiques tout en garantissant un confort optimal aux habitants.

Grâce à une conception bioclimatique et à une enveloppe du bâtiment hautement performante, le projet répond aux attentes actuelles en matière d’habitat durable. L’isolation renforcée, l’étanchéité à l’air et la limitation des ponts thermiques sont au cœur de cette réalisation.

Une architecture contemporaine entre volumes et lumière

Le projet Symbioz se distingue par une écriture architecturale sobre et élégante. Les volumes épurés sont rythmés par des balcons et terrasses qui prolongent les espaces de vie vers l’extérieur, favorisant la luminosité naturelle et le confort des occupants.

L’ensemble s’intègre harmonieusement dans son environnement résidentiel, tout en affirmant une identité visuelle forte grâce à un travail précis sur les façades.

Façades en acier : un levier clé pour la performance énergétique

Dans les bâtiments passifs, la qualité de l’enveloppe est déterminante. Le choix de solutions de façade en acier permet ici de conjuguer durabilité, précision de mise en œuvre et liberté architecturale.

Deux systèmes complémentaires ont été mis en œuvre :

  • JI Sonora 25, un profil nervuré à fixations apparentes
  • JI Grégale 300, un bardage à fixations cachées

Ces solutions permettent d’optimiser l’étanchéité, de protéger l’isolant et de garantir la pérennité des performances thermiques du bâtiment.

Un jeu de textures et de rythmes en façade

Le bardage JI Sonora 25, avec sa teinte gris chaud (RAL 7006), apporte un rythme vertical structurant à la façade. Sa pose modulable (verticale ou horizontale) offre une grande liberté de composition architecturale.

En contraste, le système JI Grégale 300, en finition métallique claire (RAL 9006), introduit une texture plus lisse et épurée. Ce dialogue entre surfaces crée de la profondeur et renforce l’identité contemporaine du projet.

Une réponse concrète aux défis de la construction durable

Avec ce projet de logements passifs à Rennes, Joris Ide démontre la pertinence des solutions acier dans la transition énergétique du bâtiment.

Alliant performance thermique, durabilité et esthétique, les façades métalliques s’imposent comme un levier stratégique pour concevoir des habitats bas carbone, adaptés aux exigences réglementaires et environnementales actuelles.

 

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