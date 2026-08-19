Geberit table sur une légère croissance du bâtiment en Europe en 2026
Le marché européen du bâtiment devrait légèrement progresser en 2026, sans pour autant connaître une reprise généralisée, estime le fabricant suisse d’équipements sanitaires Geberit, dont le chiffre d'affaires a progressé au premier semestre.
« Après les fortes baisses enregistrées depuis la mi-2022, la demande dans le secteur de la construction de bâtiments s'est globalement stabilisée en 2025, avec des évolutions contrastées entre la construction neuve et la rénovation selon les pays ou les marchés », constate le groupe dans un communiqué publié mercredi 19 août.
Geberit reste toutefois prudent sur la trajectoire du secteur. « En Europe, une légère croissance globale du marché est attendue pour 2026, sans pour autant marquer une reprise généralisée », indique le groupe, qui souligne que « les risques géopolitiques et les incertitudes macroéconomiques qui en découlent demeurent élevés en raison du conflit qui se poursuit au Moyen-Orient, ce qui rend difficile l'établissement de perspectives pour l'environnement macroéconomique et le secteur de la construction de bâtiments ».
Hors d’Europe, les perspectives sont plus contrastées, selon Geberit qui anticipe « une forte demande » sur plusieurs marchés, notamment en Inde, tandis qu’un « recul continu de la demande » est attendu en Chine, en raison de « l'effondrement des activités de construction neuve ».
Les résultats de Geberit sont particulièrement suivis par les analystes financiers, car ils peuvent donner une indication de la tendance du marché du bâtiment en Europe. Le groupe qui fabrique des toilettes, des vasques de salle de bain et des canalisations et équipe aussi bien des résidences individuelles que des bâtiments publics réalise près de 89 % de son chiffre d’affaires en Europe.
L’activité de Geberit en hausse au premier semestre
Geberit a réalisé un chiffre d’affaires de près de 1,71 milliard de francs suisses au premier semestre 2026, en hausse de 5,9 % hors effets de change et de 2,8 % après conversion en francs.
Le groupe qualifie ces résultats d’« excellents », portés par « une croissance significative des volumes », malgré « une forte hausse du coût des matières premières, d'augmentations des prix de vente et de pertes de change importantes ».
Pour l’ensemble de l’exercice 2026, la direction prévoit une croissance du chiffre d’affaires net comprise entre 5 et 6 % en monnaies locales.
La rénovation, qui représente environ 60 % du chiffre d’affaires, constitue un autre élément de soutien pour l’activité du groupe lorsque les mises en chantier diminuent.
Avec AFP
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