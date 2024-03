Impacté par la chute des ventes et mises en chantier de logements neufs, le marché des portes d’entrée enregistre une baisse de ses ventes en 2023, après deux années de croissance. Le point sur la 7ème édition de l’étude TBC Innovations.

Après deux années de croissance pour le volume des ventes de portes d’entrée en 2021 et 2022, l’année 2023 s’est inscrite en baisse. Malgré la crise qui affecte le marché de la maison neuve, le volume des ventes est resté légèrement au-dessus de la barre symbolique des 500 000 unités.

Évolution de ventes de portes d'entrée en volume. Source : TBC Innovations

Les ventes se maintiennent en rénovation

Alors que la construction de maisons individuelles a connu une chute en 2023, la rénovation est restée le principal débouché pour le marché des portes d’entrée. Les travaux en rénovation ne compensent toutefois pas la chute du neuf.

Il faut dire que les transactions dans l’immobilier ancien ont également chuté, avec -22 % en 2023, selon la Fédération nationale de l’immobilier (Fnaim). D’après les Notaires de France, le nombre de ventes serait repassé sous la barre du million, avec 885 000 transactions.

Malgré le soutien de la TVA à 5,5 % pour les travaux de rénovation, TBC Innovations constate que les Français sont devenus plus prudents concernant leurs investissements dans les travaux, notamment en raison du contexte d’inflation et de remontée des taux d’intérêt.

… mais des perspectives peu réjouissantes dans le neuf

Dans l’activité liée au neuf, la chute des ventes de portes d’entrée est particulièrement marquée, avec -25,3 % de mises en chantier en 2023.

Et les perspectives ne sont guère plus réjouissantes pour l’année en cours, alors que les ventes de maisons neuves en diffus ont chuté de près de 40 % en 2023, après -31 % en 2022. Bilan, 40 000 maisons neuves en moins ont été vendues en 2023 par rapport à 2022.

Côté tendances, les portes d’entrée au design contemporain gardent l’ascendant sur les traditionnelles, représentant toujours 61 % des portes en 2023. Les professionnels notent que leurs clients apprécient les designs épurés, et les modèles pleins avec des inserts en inox ou en bois. Les Français aiment aussi coordonner la forme et la couleur de leur porte d’entrée, leur porte de garage, leur portail, et de leurs clôtures.

Parmi les autres tendances : la hausse des ventes de portes connectées à la domotique de la maison, ou encore des ventes en ligne, qui ont progressé de 60 % en 5 ans.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock