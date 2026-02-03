Cap vers KP1, expert de la préfabrication béton. Le fabricant sort des solutions allant vers ses objectifs d’éco-conception, accompagnées de d’investissements industriels.

-50 % de réduction d’impact carbone d’ici 2031. Voilà l’objectif affiché par KP1, spécialiste de la préfabrication béton. Dans ce sens, l’industriel a sorti sa gamme Impakt+.

Celle-ci se compose de la prédalle Impakt+ IC9 – affichant une empreinte carbone de 8,74 kg éq.CO2/m² – et du prémur Impakt+ IC19 (19,1 kg éq.CO2/m²).



À côté, on retrouve la gamme Impakt, comprenant notamment la prédalle Thermik Impakt IC14 (14 kg éq.CO2/m²) et l’entrevous EMR en matière recyclée (1,76 kg éq.CO2/m²). À cela s’ajoute la poutre Impakt qui va jusqu’à 15 % de réduction, comparé à une poutre précontrainte standard.

1,8 million d’euros pour la modernisation d’usines

« Ces deux gammes éco-conçues, complètes, permettent aux prescripteurs et entreprises de gros œuvre de proposer pour leurs chantiers des solutions durables à la fois performantes, économiques et aussi rapides à mettre en œuvre que les produits standards KP1 », expose le groupe.

Les innovations sont réparties entre différents sites de KP1 : le prémur Impakt+C19 est fabriqué à Vernouillet (Eure-et-Loir), tandis que la prédalle Impakt+ IC9 et la poutre Impakt le sont à Rots (Calvados).

« Ces solutions sont commercialisées en Île-de-France, dans le Nord, en Normandie et dans une partie de la Bretagne, des Pays de la Loire et du Centre. Elles seront déployées progressivement sur l’ensemble du territoire français », souligne le fabricant.

1,8 million d’euros d’investissements seront également prévus sur trois ans pour moderniser les usines. Le but : installer des silos supplémentaires pour accueilir des nouveaux ciments et additions.

Son laboratoire K-LAB à Pujaut (Gard), a développé les solutions à partir de béton bas carbone. Béton bas carbone composé de ciment à taux de clinker réduit et des formulations optimisées. Des qualités que KP1 veut pousser via son programme R&D « No Limit ».

Bascule des FDES vers de nouvelles normes

2026 marque également l’évolution de ses Fiches de déclarations environnementale et sanitaire (FDES) vers le format A2, en vertu de la norme NF EN 15804+A2.

Concrètement, d’autres critères sont pris en compte : l’épaisseur du produit, sa typologie voire son lieu de fabrication.

Les fiches sont générées via un configurateur KP1, reconnu par la base Inies et la Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages (DHUP). L’outil est également compatible avec les logiciels Analyse de cycle de vie du bâtiment, élément de calcul inclus dans la RE2020.

Par Virginie Kroun



