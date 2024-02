Selon les résultats du dernier baromètre Hays, expert en recrutement, le BTP se tourne davantage vers les profils en réhabilitation et travaux publics, qui ont connu un dynamisme soutenu. Les conducteurs de travaux sont ainsi les professionnels les plus recherchés.

En ce début 2024, les besoins en main d’oeuvre dans le BTP sont toujours importants, avec quelques changements de tendances.

« Si le volume des recrutements des entreprises générales de bâtiment reste stable et soutenu pour l’activité de gros-oeuvre, ces dernières doivent faire face à la baisse des mises en chantier de logements neufs en transférant leurs demandes vers des profils expérimentés en réhabilitation », lit-on dans un rapport diffusé par le cabinet de recrutement Hays. D’autres « créent de nouveaux départements ou jouent la carte de la diversification afin de remporter des affaires en macro-lots ».

L’entretien-amélioration, vivier d’emploi ?

Ainsi, le top 3 des métiers les plus sollicités classe le profil Ingénieur travaux réhabilitation en deuxième place, suivi par celui de Chargé d'affaires enveloppe du bâtiment.

Les marchés d’amélioration-entretien accentuent les besoins en profils bardage, étanchéité, isolation thermique par l’extérieur (ITE) ou en menuiseries extérieures. Entre le dernier semestre de l’année 2022 et les 6 premiers mois de 2023, les recrutements dans ces spécialités ont explosé de 50 %.

Côté construction, le climat est morose. « À l’exception des ouvrages publics (écoles, bâtiments administratifs, etc.) et de certaines spécificités territoriales à l’instar de la région PACA, le non-résidentiel marque également le pas », expose Hays. Malgré ces fragilités, les salaires sont en hausse (+2,5 % en moyenne au niveau national).

Il faut dire que certains types de construction ont le vent en poupe, entre la construction bois qui se développe bien France, et la construction métallique, qui « profite de la politique de réindustrialisation », « en particulier sur les arcs littoraux du grand Ouest et la région Auvergne-Rhône-Alpes ».

Les conducteurs de travaux VRD particulièrement recherchés



Mais ce sont les conducteurs de travaux voirie réseaux divers (VRD) qui sont les plus recherchés. Une ascension fulgurante, quand on sait que le métier de canalisateur se trouvait à la 16ème place des 20 métiers les plus recherchés.

Une preuve également du rebond des travaux publics en 2023, « malgré des disparités territoriales », note Hays. Tirés par les métropoles, notamment avec les travaux du Grand Paris Express, les carnets de commandes des entreprises ont progressé de 15,9 % sur les 7 premiers mois de 2023, d’après la FNTP.

« C’est donc dans une dynamique partiellement retrouvée que le secteur, marqué par un fort déséquilibre de sa pyramide des âges, a vu croître ses besoins en recrutement, offrant ainsi de nombreuses opportunités toutes lignes de métiers confondues, aux jeunes diplômés et en particulier aux professionnels issus de l’alternance », note Hays.

Des hausses de salaires plus timides parmi les entreprises générales du bâtiment

Le secteur du BTP est en parallèle très demandeur des compétences suivantes : gestion financière globale, compétences techniques, agilité, ainsi que leadership.

« Si l’on en croit les objectifs du budget 2024 fixé par le gouvernement, ainsi que les intentions des majors et ETI de rééquilibrer leurs marchés, le volume des recrutements de professionnels des travaux de rénovation totale ou partielle devrait poursuivre son ascension », indique Hays.

Selon le cabinet de recrutement, la hausse des salaires est plus contenue parmi les entreprises générales de bâtiment. Par exemple, pour un chef de chantier employé dans ce type de structure, le salaire minimum stagne de 32 000 euros annuels bruts pour un débutant (0 à 3 ans), par rapport à l'année dernière. Pourtant, il grimpe de 60 000 et plus à 65 000 € bruts en moyenne pour les séniors (8 ans et plus).

Grilles de salaires 2024 des métiers des entreprises générales du bâtiment/grosoeuvre - Source : Hays

Côté professionnels du clos couvert, de la construction bois et métallique ainsi que des VRD, les rémunérations connaissent une hausse plus marquée, selon Hays. Si l’on se base sur le profil le plus recherché - conducteur de travaux - le salaire minimum passe de 33 000 à 34 000 € bruts annuels pour un débutant, et de 43 000 à 45 000 pour les 5 et 8 ans d’expérience. Cependant, il stagne à 37 000 pour les confirmés (3 à 5 ans) et dans les plus de 50 000 pour les séniors.

Grilles de salaires 2024 des métiers des VRD/terrassement - Source : Hays

Grilles de salaires 2024 des métiers de l'enveloppe, construction bois et métallique - Source : Hays

Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock