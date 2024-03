Comme une bonne nouvelle pour commencer ce mois de mars, Wienerberger a annoncé le rachat de Terreal. Le fabricant français de produits de constructions en terre cuite et de solutions photovoltaïques rejoint les équipes de l’industriel autrichien. Ce dernier espère ainsi se renforcer sur le marché de la toiture en pente et de l’énergie solaire, en particulier dans la rénovation.

Connu pour ses solutions d’enveloppe pour le bâtiment, Wienerberger mène depuis décembre 2022 des négociations pour racheter Terreal.

Fin juin dernier, l’Autorité de la concurrence en France a donné son feu vert, estimant qu’après l’opération, Wienerberger devra toujours composer face à d’autres opérateurs nationaux majeurs, tels que BMI Monier et Edilians.

Ce vendredi 1er mars, l’acquisition de l’entreprise a été conclue, en France mais aussi en Italie, en Espagne et aux États-Unis, ainsi que celle de Creaton - marque rachetée par Terreal - en Allemagne.

Plus de 700 millions de CA additionnel prévu grâce au rachat

À travers cette transaction, Wienerberger absorbe les 28 sites de production et 3 000 salariés de Terreal. Mais surtout, l’industriel récupère 725 millions d’euros de chiffre d’affaires additionnel. Les activités combinées de solutions pour toiture en pente de Terreal devraient également atteindre les 75 millions de mètres carrés de couverture par an.

De quoi nourrir chez Wienerberger l’ambition de devenir le principal fournisseur de solutions innovantes de toiture et photovoltaïque, en plus de celles pour l’ensemble de l’enveloppe du bâtiment, aussi bien en Europe et qu'en Amérique du Nord.

« Avec l’acquisition de Terreal, Wienerberger se positionne en expert européen des toitures en pente, en mesure d’intégrer des solutions solaires photovoltaïques, d’eau pluviale et des solutions complémentaires, notamment des accessoires et des matériaux d’isolation, établissant ainsi une solide plateforme pour une croissance future », se réjouit Heimo Scheuch, CEO de Wienerberger AG.

La rénovation du parc immobilier, un marché potentiel

Le rachat de Terreal par Wienerberger tourne autour d’un marché en éclosion : la rénovation du parc immobilier européen.

Dans un projet de loi déposé fin 2021, la Commission européenne fixait un objectif de rénovation des 15 % de bâtiments les plus mal isolés dans chaque État membre de l'Union européenne d'ici 2030. Selon un accord entre les États-membres et le Parlement de l’UE mars 2023, chaque pays sera tenu de rénover chaque année au moins 3 % de la surface totale de ses bâtiments publics.

D’autant que les toitures anciennes représentent environ 30 % des déperditions énergétiques dans les bâtiments, souligne Wienerberger. « La rénovation et la remise en état du parc immobilier européen sont des leviers essentiels pour tendre vers la neutralité climatique et contribuent de manière importante à la création de logements durables et abordables », commente Heimo Scheuch.

La stratégie de Wienerberger : proposer des « couvertures à la fois protectrices et multifonctionnelles ». Celles-ci intégreraient notamment des solutions d’énergie solaire et de gestion de l’eau, afin de réduire les émissions et économiser les ressources.



Virginie Kroun

Photo de Une : Coq Le Francq