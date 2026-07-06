Heidelberg Materials modernise sa centrale à béton de Clichy

Heidelberg Materials achève la modernisation de sa centrale à béton de Clichy après 4 millions d'euros d'investissements, avec un mur végétalisé et une capacité de 100 000 m³ par an.

C'est un nouveau départ pour une centrale créée en 1980. À Clichy (Hauts-de-Seine), Heidelberg materials a achevé un projet de transformation de son site, commencé en 2020, et fruit d'un investissement de près de quatre millions d'euros.

Le cimentier a misé sur un mur végétalisé de 47 mètres de long, ainsi qu'une fresque de 110 mètres de long, signée de l'atelier Art-Fresque. Les deux installations culminent à 5,5 mètres de hauteur et sont couplées à un bardage renforcé pour limiter les nuisances sonores et les émissions de poussières.

Jusqu'à 100 000 m3 de béton par an

Situé en bord de Seine, le site compte beaucoup sur les voies fluviales pour acheminer toutes les matières premières nécessaires à la fabrication du béton. Cinq cases à granulats primaires permettent de stocker quelque 2 250 tonnes de matériaux auxquels s'ajoutent 650 tonnes de stockage secondaire et un tunnel de 54 mètres de long sous le niveau de la Seine.

Six silos à ciment, dont trois de 300 tonnes, deux de 100 tonnes et un de 60 tonnes, totalisant 1 160 tonnes de capacité, complètent ce dispositif.

Forte d'un nouveau système de dépotage des ciments entièrement automatisé, la centrale de Clichy annonce aussi être en capacité de produire plus de 100 000 m3 de béton par an.