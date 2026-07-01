Holcim a finalisé l’acquisition de Xella, spécialiste européen des systèmes pour l’enveloppe du bâtiment, notamment le béton cellulaire et l’isolation minérale, qui emploie plus de 4000 personnes.

Le groupe suisse Holcim, spécialisé dans les matériaux et solutions de construction, a annoncé, le 19 juin, avoir finalisé, l'acquisition de Xella. Holcim a réalisé un chiffre d'affaires net de 15,7 milliards de francs suisses en 2025, tandis que Xella prévoit un chiffre d'affaires net d'un milliard d'euros en 2026.

Dans son communiqué, Holcim précise que « cette acquisition enrichit l'offre de solutions pour le bâtiment de Holcim grâce à l'ajout de marques destinées aussi bien au neuf qu'au marché de la rénovation et de la réparation écoénergétiques ».

Xella, spécialiste de l’enveloppe du bâtiment en Europe

Le portefeuille de Xella comprend les systèmes modulaires préfabriqués en béton cellulaire autoclavé (AAC) Ytong et Hebel, les éléments en silicate de calcium Silka, ainsi que les solutions d'isolation minérale Multipor.

Ces marques s'appuient également sur la plateforme de services numériques blue.sprint, qui relie les maquettes numériques 3D des bâtiments, conçues à l'aide de l'intelligence artificielle et de la modélisation des informations du bâtiment (BIM), à une production en usine pilotée numériquement. Selon le communiqué, cette organisation vise à optimiser les processus de construction et à assurer une livraison des éléments sur chantier en flux tendu.

Basé à Duisbourg, en Allemagne, Xella emploie plus de 4 000 personnes et est présent sur 22 marchés européens.

À l'occasion de cette acquisition, Miljan Gutovic, PDG de Holcim, a déclaré : « Cette acquisition s’inscrit pleinement dans la stratégie NextGen Growth 2030 de Holcim et accélère la réalisation de notre ambition d’être le partenaire de référence en matière de construction durable. En enrichissant notre portefeuille de solutions de construction à forte valeur ajoutée avec des marques leaders telles que Ytong, Hebel, Silka et Multipor, Holcim pourra proposer à ses clients des systèmes de murs durables et innovants entièrement intégrés. Elle renforce également les capacités de Holcim en matière de conception et de vente de solutions sur mesure pour la construction durable moderne, de l’économie circulaire et la rénovation écoénergétique à la conception intelligente et la construction modulaire. »

Une opération évaluée à près de 9 fois l’EBITDA

Selon Holcim, le prix de l'acquisition représente 8,9 fois l'EBITDA (résultat d'exploitation) prévisionnel de Xella en 2026. Le groupe estime toutefois que ce multiple serait ramené à 6,9 fois grâce aux synergies attendues, évaluées à 60 millions d'euros par an à partir de la troisième année, tout en précisant que ces chiffres « ne constituent pas des prévisions de résultats ou d'autres indicateurs de performance, mais plutôt des tendances ou des objectifs ».